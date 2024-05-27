Хранилище секретов StarVault включено в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24 мая 2024 г.).

Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает, что продукт соответствует требованиям, которые предъявляет Минцифры к отечественным разработкам, может использоваться в проектах по импортозамещению, в том числе государственными организациями и компаниями с государственным участием.

StarVault позволяет безопасно хранить чувствительную информацию с защищенным доступом: секреты для микросервисов Kubernetes, билдов CI/CD, сертификаты, ключи доступа к API и другие секреты, в том числе в зашифрованном виде. Решение обеспечивает также возможность управления пользователями и политиками, удобное создание, управление и ротацию сертификатов, функции OIDC-провайдера для интеграции с внешними системами и облачными сервисами за счет сквозной аутентификации.

«StarVault изначально был компонентом нашей платформы контейнеризации Nova, но, увидев на рынке потребность в комплексном продукте, который охватывал бы все возможности HashiСorp Vault, мы сделали его доступным как самостоятельное решение. Его можно интегрировать с Kubernetes, Docker, CI/CD-системами, системами управления конфигурациями, при этом не сомневаясь в надежности — мы сами контролируем всю кодовую базу, регулярно проводим обновления, устраняем уязвимости, обеспечиваем техническую поддержку с SLA 9/5 и 24/7. Мы планируем и дальше развивать наш продукт в соответствии с применимыми в России локальными требованиями, опираясь на углубленный анализ задач клиентов», — сказал Максим Морарь, лидер продукта StarVault в Orion soft.