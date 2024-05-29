Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity усилило защиту курорта «Манжерок»

Горнолыжный курорт «Сбера» «Манжерок» внедрил решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks для обеспечения кибербезопасности систем управления автоматизации зданий и инженерных систем комплекса. Внедрение выполнялось интегратором Step Logic по схеме, рекомендованной «Лабораторией Касперского».

Высокий уровень автоматизации на современных инфраструктурных объектах предъявляет повышенные требования к безопасности: даже небольшие простои, вызванные сбоем инженерных систем или систем безопасности, ведут к крупным финансовым потерям. По данным Kaspersky ICS CERT, по итогам второго полугодия 2023 г. системы автоматизации зданий вошли в тройку отраслей с наибольшей долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные объекты.

Внедрение KICS for Networks на курорте «Манжерок» позволило снизить риски несанкционированных подключений к инженерным сетям, изменения настроек и режимов работы оборудования, в том числе со стороны подрядчиков с неавторизованными устройствами. Сейчас решение осуществляет мониторинг 13 инженерных систем с более чем 500 устройствами.

«Внедрение KICS for Networks позволило снизить затраты на обнаружение инцидентов информационной безопасности и ликвидацию их последствий. Благодаря повышенной безопасности и надёжности работы систем мы можем гарантировать непрерывность и высокое качество предоставляемых услуг. Это, в свою очередь, способствует росту лояльности клиентов, укреплению положительного имиджа бренда. Мы рады сотрудничеству с «Лабораторией Касперского» и надеемся на его расширение. Отдельно хотел бы поблагодарить за помощь в реализации проекта наших партнёров в лице компании Step Logic. Мы продолжим уделять приоритетное внимание инновациям и улучшению наших систем, чтобы предоставлять гостям качественный и надёжный сервис», — сказал Андрей Баранов, директор по информационным технологиям ООО «Всесезонный курорт «Манжерок».

«На этапе внедрения наши специалисты настроили более двух десятков коммутаторов для сбора трафика по протоколу RSPAN. Несколько месяцев система работала в режиме обучения, в результате было создано более 40 тыс. правил контроля сети и процессов. Кроме основных задач, с помощью функционала KICS for Networks, мы также смогли успешно выявлять ошибки конфигурации устройств нижнего уровня, — сказал Николай Забусов, директор департамента ИБ Step Logic. — К другим плюсам решения можно отнести поддержку функции импорта данных из файлов. Это сильно упростило работы по корректировке параметров большого количества устройств в рамках процесса устранения ложных срабатываний, вызванных параллельными работами по модернизации инженерного и сетевого оборудования. На сегодняшний день KICS for Networks является одним из наиболее продвинутых отечественных решений в области обнаружения вторжений потенциально враждебных действий в промышленной сети».

«Сегодня для поддержания устойчивости и конкурентоспособности компании внедряют специализированные решения для киберзащиты. Мы рады, что наше решение KICS for Networks, разработанное для мониторинга трафика в АСУ ТП, теперь используется для защиты промышленного трафика в инженерных системах горнолыжного курорта „Манжерок”. „Лаборатория Касперского” предлагает целый комплекс решений для защиты систем инжиниринга и автоматизации зданий – сферы, которая развивается высокими темпами и все чаще становится целью кибератак», — отметила Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.

KICS for Networks — решение для мониторинга безопасности промышленной сети. Оно анализирует трафик и выявляет отклонения в значениях технологических параметров, обнаруживает признаки сетевых атак, контролирует работу и текущее состояние устройств в сети. Входит в состав платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity.