Nerpa и «Лаборатория Касперского» выпустили программно-аппаратные комплексы (ПАК) для повышения корпоративной безопасности

Производитель ИТ-оборудования Nerpa и разработчик решений в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского» при участии OCS Distribution выпустили два программно-аппаратных комплекса (ПАК) — для защиты компаний от различных киберугроз и единого управления ИБ. Системы прошли функциональные и нагрузочные тесты, в результате чего подтвердили корректную работу и необходимый уровень производительности. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

В рамках сотрудничества вендоры реализовали комплексные решения по кибербезопасности, которые позволяют противостоять сложным атакам. Первый реализованный ПАК — «Nerpa + KATA + KEDR». В систему вошли ПО Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert, а также производительный двухпроцессорный сервер Nerpa Nord. Решение дает организациям возможность контролировать все популярные точки входа потенциальных угроз: сеть, веб-трафик, электронную почту, рабочие места, серверы и виртуальные машины.

Второй ПАК — «Nerpa + KUMA». Это решение класса Security Information and Event Management (SIEM), которое предназначено для управления ИБ и событиями безопасности. В комплекс были включены ПО Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и производительный двухпроцессорный сервер Nerpa Nord. Система производит централизованный сбор ИБ-событий из различных источников, после чего анализирует информацию и выявляет потенциальные угрозы. С помощью решения компании могут выстроить эффективный процесс реагирования на инциденты.

Все программно-аппаратные комплексы собираются на собственной производственной площадке Nerpa в Москве и реализуются через официального дистрибьютора — компанию OCS Distribution. Конфигурации систем меняются под конкретные требования заказчиков к производительности.

«Выпущенные совместно с “Лабораторией Касперского” программно-аппаратные комплексы — это уже готовые решения, которые можно встраивать в ИТ-инфраструктуру компании. Использование ПАК помогает бизнесу ускорить внедрение ресурсоемких ИБ-продуктов. Помимо этого, комплексные системы Nerpa и “Лаборатории Касперского” удобны в использовании с точки зрения доступа к технической поддержке: помощь и в части программного обеспечения, и в части “железа” можно получить в режиме единого окна», — отметила Наталья Гончарова, исполнительный директор Nerpa.

«Спрос на программно-аппаратные комплексы российского производства заметно растет — они помогают организациям любого размера эффективно решать стоящие на повестке задачи по ИТ-модернизации. Технологическое партнерство OCS Distribution и “Лаборатории Касперского” позволило создать комплексы, отвечающие актуальным требованиям для организаций разного размера к защите от киберугроз. Рады быть частью этого проекта и помогать клиентам эффективно защищаться от кибератак любого типа», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.