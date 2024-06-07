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Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG»

11 ИЮНЯ, 11.00 компания «Сайберпик» приглашает на вебинар, посвященный защите от вирусов-шифровальщиков с применением DCAP-системы «Спектр».

Не всегда продукты, ориентированные на защиту инфраструктуры компании от атак вирусов-шифровальщиков, способны на 100% справиться со своими задачами. В свете последних событий перед компаниями встала задача усиления систем безопасности и поиска новых сценариев защиты. На вебинаре эксперты компании «Сайберпик» расскажут о том, как укрепить защиту компании при помощи «Спектр | DCAP/DAG».

На вебинаре вы узнаете о том:

  1. Какие существуют вирусы-шифровальщики и с какими из них помогут бороться DCAP-системы.
  2. Как строиться процесс выявления вируса-шифровальщика в «СПЕКТР | DCAP/DAG».
  3. Как уменьшить поверхность атаки с «СПЕКТР | DCAP/DAG» путём оптимизации прав доступа и структурирования расположения чувствительных данных.

Все слушатели вебинара смогут получить бесплатный аудит данных от компании «Сайберпик».

Зарегистрироваться на вебинар.

erid:LjN8KZwc6Рекламодатель: ООО «Сайберпик»ИНН/ОГРН: 9725025175/1197746692538Сайт: https://cyberpeak.ru/

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