Камеры видеонаблюдения и датчики движения скупают новосибирцы к сезону отпусков

Новосибирцы хотят обезопасить жилье в сезон летних отпусков — к такому выводу пришли аналитики МТС. В собственной розничной сети компания регистрирует пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала 2024 г. самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналогичная ситуация была и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения в Новосибирске оказались выше мая 2023 г. почти в два раза.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.