Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Техника
|

Камеры видеонаблюдения и датчики движения скупают новосибирцы к сезону отпусков

Новосибирцы хотят обезопасить жилье в сезон летних отпусков — к такому выводу пришли аналитики МТС. В собственной розничной сети компания регистрирует пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала 2024 г. самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналогичная ситуация была и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения в Новосибирске оказались выше мая 2023 г. почти в два раза.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Шифровальная банда атакует серверы через взломанные VPN

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо»

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще