Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о расширении бизнеса и развитии нескольких новых направлений — решения для автоматизации ИТ, международное продвижение и технологическое партнерство со стартапами. В связи с новыми задачами в команде топ-менеджмента произошли структурные изменения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Учредители компании Александр Бондаренко (до недавнего времени также занимал пост генерального директора R-Vision) и Игорь Сметанев остаются в совете директоров и продолжат курировать стратегические направления бизнеса. Александр Бондаренко сосредоточится на развитии международного трека; Игорь Сметанев будет заниматься развитием технологического партнерства со стартапами; отвечать за стратегию компании и ее реализацию на позиции генерального директора R-Vision будет Валерий Богдашов, он уже официально вступил в должность.

«Назначение Валерия Богдашова на позицию генерального директора — логичный шаг для дальнейшего развития компании, — отметил Александр Бондаренко. — Валерий присоединился к нашей команде 8 лет назад, именно с него началась история создания Центра экспертизы, который оказывает поддержку клиентам и партнерам в выстраивании процессов информационной безопасности на базе решений R-Vision, в последующем он занимал позицию исполнительного директора. Я, в свою очередь, продолжу принимать участие в жизни компании в части формирования стратегии, и при этом сфокусируюсь на международном направлении».

Ключевой компетенцией компании R-Vision на протяжении 13 лет ее работы является разработка продуктов и технологии для построения центров мониторинга информационной безопасности (SOC, Security Operation Center) и в целом автоматизации процессов управления информационной безопасностью. При этом специалистам R-Vision при реализации комплексных проектов довольно часто приходится решать задачи, находящиеся на стыке работы ИБ и ИТ-подразделений крупных компаний (например, в части автоматизации работы с инцидентами, управления ИТ-активами и т.д.). Таким образом принятие решения о развитии ИТ-направления является закономерным шагом, направленным на представление Заказчикам комплексного подхода по управлению ИТ и ИБ-процессами в целях эффективного решения бизнес-задач.

«Мы продолжим обеспечивать комплексный подход в автоматизации процессов информационной безопасности — на всех этапах — от внедрения до последующего сервисного сопровождения наших заказчиков, а также будем развивать ИТ-направление в той части, где имеющиеся разработки и технологии могут быть применимы для решения актуальных задач. Речь в первую очередь идет об управлении ИТ-инфраструктурой (ITSM) и цифровизации смежных бизнес-процессов, — сказал Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision. — Что касается информационной безопасности, то это остается нашей основной компетенцией и ключевым бизнес-фокусом и здесь мы видим хорошие перспективы для всей нашей продуктовой линейки. В прошлом году мы выпустили два новых решения R-Vision SIEM и R-Vision VM, которые дополнили экосистему R-Vision EVO. В части развития бизнеса, стратегическая цель — вывести компанию на лидирующие позиции и войти в топ-5 ИБ-разработчиков на российском рынке».

Интерес к технологиям R-Vision есть и со стороны зарубежных заказчиков, развитие данного направления в компании началось в 2023 г., и уже сейчас компания начала заключать первые контракты. «Для нас выход на новые рынки, среди которых Ближний Восток и Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия — это задел на будущее и перспективы стать глобальным игроком», — сказал Александр Бондаренко.

Дополнительные возможности для компании и ИБ отрасли в целом, топ-команда R-Vision видит и в развитии технологического партнерства. Эксперты компании уже несколько лет выступают менторами для стартапов — помогают найти продуктовую нишу, выстроить разработку, обучают команды продажам и маркетингу. «Для развития нашей экосистемы важен комплексный подход, когда задачи заказчика решаются эффективнее и выгоднее с финансовой точки зрения. Благодаря технологическому партнерству со стартапами мы можем предлагать клиентам большее количество вариантов решения их задач, — отметил Игорь Сметанев. — Такая синергия интересна всем — стартапам это позволяет активнее развиваться, компании — пополнять портфель, увеличивать финансовые показатели и наращивать экспертизу, а также вносить свой вклад в развитие отрасли в целом».