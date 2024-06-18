Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте

Разработчики российской DLP-системы «Стахановец» представили функцию, которая отслеживает использование сотрудниками адресов криптокошельков. Алгоритм выявляет последовательность символов как номер криптокошелька и оповещает службу безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Опция позволит выявить сотрудников, которые на рабочем месте копируют криптоадреса и совершают выплаты. Это поможет службе безопасности контролировать возможные незаконные финансовые операции, тем самым снизить для компании репутационные издержки и риск уголовной ответственности, пресечь спонсирование экстремистских и террористических организаций в недружественных странах. Так как средства, обмен которыми происходит через криптовалюту, могут идти на поддержку запрещенных организаций или иноагентов.

Также предусмотрена опция автоматической проверки криптокошельков: при копировании криптоадреса система может проверить их благонадежность и автоматически запретить копирование, уведомив службу безопасности.

«Криптовалютные операции находятся в «‎серой зоне» — пока в России данная сфера законодательством детально не урегулирована. Однако, согласно ФЗ-259 «‎О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020, криптовалюта приравнена к имуществу и в качестве платежного средства на территории России запрещена. Чтобы обезопасить работодателей от возможных рисков, ввиду геополитической нестабильности, мы разработали опцию, которая предупредит компанию об использовании криптокошелька на рабочих устройствах», — сказал операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов.

Актуальность подобных решений крайне высока и в странах СНГ: к примеру, в Узбекистане за незаконный оборот криптоактивов и майнинг введена административная и уголовная ответственность.

Отдельно в программном комплексе «Стахановец» реализована функция контроля сетевого трафика, которая отслеживает посещение сотрудниками интернет-ресурсов. В обновлении разработчики расширили список запрещенных сервисов, добавив те, что связаны с транзакциями криптовалюты: p2p-платформы, криптовалютные биржи, криптотрекеры и криптообменники, платежные системы. При переходе на эти ресурсы «Стахановец» будет уведомлять службу безопасности.

Благодаря этим двум опциям работодатели смогут выявить сотрудников, которые на рабочем месте посещают запрещенные ресурсы и пытаются провести криптовалютные транзакции. Если система выявит последовательное копирование адреса криптокошелька и посещения целевого сервиса сотрудником, служба безопасности сможет заблокировать рабочее место в целях предотвращения инцидента и организовать расследование. Дополнительно, DLP-система позволяет полностью запретить посещение ненадежных ресурсов, а актуализированные словари анализатора рисков ― выявить потенциальных нарушителей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Ситроникс» выплатит властям Москвы миллионы за слабую защиту школьников от интернета. Власти требовали заплатить в пять раз больше

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Новый кросс-платформенный троян бьет и по Windows, и по Linux

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще