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Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности

В Центральном аппарате МЧС России подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии министерства с «Ростелекомом», «Яндекс Такси» и компанией «Медиамайлс» в рамках масштабного социального проекта, направленного на повышение уровня безопасности и информированности населения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ключевым элементом проекта является использование технологии, которая позволит вывести систему оповещения на новый уровень. Компания «Медиамайлс» — отечественный производитель уличных ЖК-медиаэкранов — установила более 1000 мониторов собственного изготовления на крышах автомобилей партнеров «Яндекс Такси» в Москве, в ближайшее время этот опыт планируется распространить на Санкт-Петербург. «Ростелеком» стал технологическим партнером проекта для обеспечения высокоскоростной передачи данных, необходимой для оперативной доставки контента на экраны такси. У МЧС теперь есть возможность оперативно доносить важную информацию до людей, находящихся на улице.

«Это уникальный для нашей страны проект, созданный практически полностью на базе российских решений — от непосредственно ЖК-медиаэкранов, произведенных на заводе в Петербурге, до специального ПО, сделанного для оперативной дистанционной передачи информации на мониторы, где бы они не находились. Отрадно, что коллеги из МЧС обратили внимание на возможности технологии, и мы все стали частью важного социального проекта», — сказал вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов.

В условиях стремительно развивающегося мегаполиса, где люди большую часть времени проводят в пути, такси становятся мобильными точками информирования, которые постоянно перемещаются по городу, распространяя в том числе социальную рекламу и оповещения служб.

«У автомобилей такси уникальная роль в транспортной инфраструктуре. Благодаря разнообразию маршрутов и постоянному присутствию во всех районах города, такси способно быстро и эффективно доносить информацию до горожан. Со своей стороны, мы поддержим партнеров, установивших медиаэкраны на своих автомобилях, и предоставим им всю необходимую транспортную аналитику, чтобы проект стал успешным, и с социально важной информацией могли ознакомиться как можно больше людей», — сказал коммерческий директор «Яндекс Такси» Иван Запольский.

«Мы вошли в проект с надежными партнерами — лидерами в своих отраслях — и потому уверены в успехе. Это дополнительный инновационный элемент оповещения населения. Этот яркий пример социальной ответственности крупных компаний, которые объединили свои усилия для обеспечения безопасности граждан. У компании много перспективных направлений, возможно, в будущем, мы сможем предложить еще не одно новое решение во благо нашей страны!», - отметил директор по развитию компании «Медиамайлс» Ион Липчиу.

В мае 2024 г. в Петербурге двусторонние ЖК-медиаэкраны компании «Медиамайлс» начали устанавливать на городских автобусах ГУП «Пассажиравтотранс». На них выводится информация о времени прибытия транспорта, социальная реклама, есть возможность оперативно размещать важную информацию от МЧС. До конца лета 2024 г. такими мониторами будут оборудованы 170 автобусов Северной столицы.

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