Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS

ГК «Солар» представила новую версию SWG-системы Solar webProxy 4.1, обеспечивающую контроль доступа к веб-ресурсам и защиту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS были достигнуты два результата: создание первой версии базы данных об угрозах для блокировки вредоносных ресурсов – фидов, и интеграция этих фидов в продукт Solar webProxy. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar webProxy — шлюз веб-безопасности (SWG). Разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.

База содержит URL-адреса, домены и IP-адреса вредоносных ресурсов. С версии 4.1 эти фиды доступны для бесплатного скачивания через Личный кабинет ИБ до конца 2024 г.

В будущих версиях Solar webProxy будет добавлен механизм автоматического обновления фидов из веб-интерфейса, что позволит пользователям Solar webProxy быстрее реагировать на потенциальные угрозы, опираясь на актуальные данные от экспертов Solar 4RAYS.

Одним из ключевых новшеств версии 4.1 является возможность проксирования трафика, передаваемого по протоколу SOCKS5. В отличие от привычных HTTPS, на которые приходится наибольший объем передаваемых данных, SOCKS работает непосредственно на транспортных протоколах TCP и UDP, не привязан к протоколам верхнего уровня и позволяет приложениям использовать ресурсы сети, доступ к которым ограничен в силу архитектуры или настроек. Теперь с помощью Solar webProxy заказчики могут соблюдать внутренние требования безопасности и направлять весь трафик, даже узкоспециализированных приложений, через прокси.

Еще одним важным улучшением стала возможность создания правил фильтрации для протоколов WebSocket и WebSocket Secure, которые используются в динамически обновляющихся приложениях, работающих в режиме реального времени, – мессенджерах, торговых площадках и других коммерческих сервисах с быстро меняющимися данными. Благодаря новым возможностям этот трафик может быть распознан, проверен и, при необходимости, заблокирован.

Из других нововведений версии 4.1 можно отметить возможность исключения проверки не валидных сертификатов. Это актуально для внутренних ресурсов компании, которым администратор доверяет, но при этом хочет сохранить проверку трафика. Такой подход упрощает встраивание в инфраструктуру и позволяет обеспечить непрерывный доступ сотрудников к важным для компании ресурсам.

Еще одно дополнительное улучшение касается повышения удобства взаимодействия с системой, в том числе со стороны сотрудников. Теперь администратор может создать собственный HTML-шаблон в корпоративном стиле, который будет понятным для пользователя языком оповещать о блокировке запрашиваемого ресурса.

Для удобства администрирования системы был добавлен ряд новых настроек в политике безопасности Solar webProxy. Первая – возможность выбора в правиле целой категории ресурсов, доступ к которым может осуществляться без аутентификации. Такая настройка необходима для работы, например, государственных сервисов или банковских клиентов. Вторая – возможность настройки действий для нераспознанных типов файлов. Доступно три варианта: разрешение, блокировка и отправка по ICAP в песочницу для дополнительного анализа. Кроме того, в веб-интерфейс был добавлен механизм проверки доступности ICAP-серверов, позволяющий в два клика узнать актуальную информацию.