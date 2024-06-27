Обновление R-Vision SIEM 1.6: оптимизация работы с помощью распределенного коррелятора

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, продолжает удерживать высокие темпы развития R-Vision SIEM и объявляет о выходе версии 1.6. Обновление включает в себя улучшения в работе с правилами корреляции, а также расширение возможностей масштабирования, дополнительного контроля и управления пользователями. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

R-Vision SIEM 1.6 дополнился новым режимом распределенной работы коррелятора, который доступен при настройке коллектора. Теперь можно использовать ресурсы нескольких узлов в кластере для параллельной обработки событий. Благодаря этому для обработки большего числа событий можно горизонтально масштабировать ресурсы корреляции доступными физическими машинами, экономя на стоимости больших конфигураций.

Команда экспертов R-Vision SIEM также уделила особое внимание работе с крупными инфраструктурами. Для таких заказчиков важна гибкая ролевая модель. Поэтому в новой версии разработчики реализовали функционал мультитенантности в системе, благодаря которому можно централизованно управлять одним решением для защиты нескольких филиалов организации.

Также разработчик предусмотрел гибкую систему ограничений за счет групп разрешений и ролей. В том числе возможность распределить роли доступа и создать группы пользователей с абсолютно уникальными разрешениями. Парольная политика, в свою очередь, устанавливает требования к надежности и использованию паролей для учетных записей, что повышает защищенность самой системы.

Кроме того, разработчик сделал функционал сниппетов для управления шаблонами функций, которые используются при разработке правил корреляции и нормализации. Например, если один и тот же фрагмент кода планируется использовать в нескольких программах, его можно сохранить в виде сниппета, а затем с помощью этого сниппета добавить его в нужные места программ.

«В R-Vision мы разрабатываем технологии, опираясь на обратную связь клиентов. Мы постоянно улучшаем наши продукты, добавляем новые функции и делаем их использование более удобным, — отметил Виктор Никуличев, продакт-менеджер R-Vision SIEM. — Внесенные улучшения отвечают на основной запрос заказчиков по масштабированию и контролю системы. А функционал распределенной корреляции открывает новые возможности для наших клиентов».