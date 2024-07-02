Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP»

Компания Orion soft объявила о проведении успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать их или устанавливать дополнительное ПО. Система Termit включена в реестр российского ПО (№5356 от 6 мая 2019 г.) и соответствует требованиям регуляторов по импортозамещению.

Совместное использование решений позволяет безопасно применять электронную подпись в терминальной среде в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием корпоративных и личных устройств. Применяя «Крипто Про CSP» в системе Termit, компании смогут повысить защищенность электронного документооборота, обеспечить безопасную работу с конфиденциальной информацией на предприятиях с инфраструктурой удаленных рабочих мест, смогут эффективнее контролировать целостность системного и прикладного ПО для его защиты от несанкционированных изменений и нарушений доверенного функционирования.

«Безопасное использование электронной подписи сегодня актуально большинству наших заказчиков. Следуя за тенденциями, мы стремимся расширять спектр соответствующих продуктов, совместимых с нашей системой терминального доступа. «КриптоПро CSP» является лидером в сегменте криптопровайдеров, и сотрудничество с ним позволяет нам качественно расширить экосистему решений вокруг Termit. А наши заказчики с помощью проверенных совместимых решений могут безопасно применять электронную подпись в терминальной сессии», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнёрств Orion soft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

ФБР заплатит $5 млн за беглую «королеву криптовалют»

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще