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«СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ

Центр реагирования ЦБ РФ изменил процесс передачи банкам индикаторов компрометации. Разработчики SIEM-системы адаптировали механизм их импорта в списки исключений.

В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-адреса опасных веб-ресурсов, а также признаки, по которым они признаются мошенническими. Ранее индикаторы рассылались в финансовые организации в формате csv, теперь ФинЦерт рекомендует импортировать их из формата STIX 2.1. «СерчИнформ SIEM» поддержала эту возможность. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

SIEM-система автоматически добавляет полученные из ФинЦЕРТ индикаторы в «черные» списки. Обращение к ресурсам из списка – триггер для запуска проверки по правилу ИБ. Как только пользователи, оборудование или ПО в компании попытаются взаимодействовать с ними, SIEM уведомит ИБ-специалиста. Предварительно понадобится настроить импорт индикаторов в систему. Для этого нужно задать в настройках служб SIEM отдельную папку, куда будут загружаться STIX-файлы из автоматической системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ.

«Интеграция с базой мошеннических ресурсов позволяет автоматизировать работу ИБ-отдела и упрощает актуализацию настроек мониторинга: ведь база растет постоянно, пополнять «черные» списки опасных сайтов вручную трудозатратно, – сказал Павел Пугач, системный аналитик «СерчИнформ». – Мы оперативно поддерживаем все изменения, внедряемые ФинЦЕРТ в процедуру обмена данными через АСОИ. Даже когда меняются стандарты, финансовым организациям не придется тратить время на длительную перенастройку своих ИБ-систем: наша SIEM уже готова к новым форматам работы и обеспечит стабильно высокий уровень защиты».

Ранее разработчик представил в «СерчИнформ SIEM» функцию по автоматическому импорту мошеннических доменов и IP-адресов из базы данных ФинЦЕРТ. С ее помощью финансовые организации могут обогатить SIEM данными об опасных веб-ресурсах, чтобы наладить автоматическое выявление и предотвращение связанных с ними инцидентов.

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