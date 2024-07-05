«СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей

Удостоверяющий центр (УЦ) «СберКорус» подтвердил соответствие требованиям аккредитации удостоверяющего центра и продолжит создавать квалифицированные сертификаты электронной подписи физлица, которые можно использовать в том числе как КЭП сотрудника с машиночитаемой доверенностью от руководителя юрлица или ИП.

1 июля 2024 г. удостоверяющий центр «СберКорус» в соответствии с протоколом №8пр Правительственной комиссии от 1 июля 2024 г. подтвердил статус аккредитованного удостоверяющего центра. Компания продолжит создавать квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП), согласно требованиям закона «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.

«УЦ «СберКорус» регулярно подтверждает свою аккредитацию, демонстрируя тем самым свои компетенции, надёжность и соответствие высоким стандартам качества и требованиям российского законодательства. Доверие к нам подтверждается государственными органами, включая ФНС России, Минтранс России и Минцифры России, а также крупными коммерческими и государственными организациями, в том числе ПАО Сбербанк, которые выбирают «СберКорус» в качестве своего оператора электронного документооборота», ‒ отметил Виталий Тарасов, генеральный директор «СберКорус».

Ранее СберКорус сообщал об открытии нового представительства удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге и начала выпусков в нём сертификатов электронной подписи.