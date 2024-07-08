СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Ранее оба продукта были сертифицированы по 6 уровню доверия и технических условий.

Arenadata DB и Arenadata QuickMarts являются системами управления базами данных, соответствующими требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по 4 уровню доверия — и «Требования по безопасности информации к системам управления базами данных» (ФСТЭК России, 2023) — по 4 классу защиты.

Продукты внесены в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 3 июля 2024 года. Сертификаты, выданные на основании технических заключений, оформленных по результатам сертификационных испытаний, действительны до 3 июля 2029 года.

«Мы, как разработчик СУБД, постоянно работаем над улучшением безопасности наших продуктов. Этот факт подтверждает то, что и Arenadata DB, и Arenadata QuickMarts успешно прошли испытания регулятора для сертификации по более высокому уровню доверия ФСТЭК. Это особенно важно для тех наших клиентов, которые относятся к объектам критической информационной инфраструктуры», — отмечает Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Отметим, что в конце июня успешно прошёл инспекционный контроль Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop. Продукт также сертифицирован по требованиям 4 уровня доверия и технических условий.

Особенности СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts

Arenadata DB (ADB) построена на технологии с открытым исходным кодом Greenplum. Она предназначена для хранения и обработки больших объёмов информации — до десятков петабайт. ADB прекрасно справляется с задачами построения корпоративного хранилища данных (КХД), аналитики с помощью BI-инструментов, ad-hoc-запросов и Data Science уровня предприятия. По мере роста объёма данных можно просто добавлять новые серверы в кластер — обо всём остальном ADB позаботится сама.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная система управления базами данных, созданная на основе ClickHouse, с корпоративной поддержкой, расширенным функционалом и дополнительным контролем качества релизов. С её помощью компании могут в режиме реального времени генерировать аналитические отчёты разного плана, используя большие объёмы информации, хранящейся в плоских витринах. Как показывают результаты проведённого сравнения, Arenadata QuickMarts в 5 раз быстрее выполняет ключевые аналитические запросы, чем другие решения, присутствующие на российском рынке.