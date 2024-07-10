«Газинформсервис» и «К2Тех»: объединили усилия для защиты от кибератак

В условиях повышенных рисков кибератак и необходимости обеспечения безопасности критически важных данных, «Газинформсервис» и «К2Тех» объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасную импортонезависимую среду для российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Специалисты компаний завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и интеграционной шины Roc Integration. Шина данных от «К2Тех» объединяет в единую структуру информационные системы и создает сквозное взаимодействие между ними за счет оперативного обмена данными. Компании со сложным ИТ-ландшафтом получают возможность значительно сократить затраты на разработку новых и поддержку существующих интеграций.

«Интеграционная платформа и защищенная система управления базами данных Jatoba – это мощный дуэт, который позволяет компаниям не только ускорить развертывание IT-систем, но и сделать их более эффективными и защищенными. В сегодняшних реалиях, когда кибербезопасность стоит на первом месте, это особенно важно для решения задач бизнеса», – отметил инженер поддержки продаж СУБД Jatoba Иван Титлинов.

Совместимость СУБД Jatoba и Roc Integration гарантирует клиентам бесперебойную работу и максимально эффективную интеграцию между системами.

«Современные системы существуют не обособленно, а всегда используются в комплексе с системой управления базами данных и операционной системой, поэтому крайне важно обеспечить совместимость этих компонентов ИТ-ландшафта. Совместимость интеграционной шины Roc Integration с СУБД Jatoba позволит большому числу российских компаний выстроить эффективную работу на качественном импортонезависимом программном обеспечении», – сказал руководитель группы разработки направления «Интеграционные решения» компании «К2Тех» Илья Орлов.