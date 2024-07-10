МТС RED: свыше 60% заказчиков не видят достойных отечественных аналогов зарубежным NGFW

МТС RED, дочерняя компания ПАО «МТС» в сфере кибербезопасности, провела опрос заказчиков по теме импортозамещения многофункциональных межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Исследование показало, что к текущему моменту лишь около 16% крупных компаний реализовали импортозамещение в сфере сетевой безопасности, из них только в половине случаев NGFW включен в продуктивных канал данных, через который проходит значимый объем сетевого трафика. При этом 64% респондентов считают, что на рынке пока нет отечественных решений, способных полностью заменить ушедшие западные продукты. Об этом CNews сообщили представители МТС RED,

В ходе исследования было опрошено свыше 100 представителей служб информационной безопасности российских компаний. Среди них – 36% компаний со штатом до 1000 человек, 45% компаний – до 5000 сотрудников, 19% компаний – свыше 10 тыс. сотрудников.

Несмотря на скепсис в отношении отечественных NGFW, компании стараются найти альтернативу зарубежным решениям, которые в 2022 г. полностью прекратили работу или лишили российских пользователей обновлений и технической поддержки. Помимо 16% заказчиков, уже внедривших отечественные NGFW, еще 27% сообщили, что в настоящий момент активно тестируют те или иные продукты. Многие респонденты также сошлись во мнении, что, поскольку на рынке нет решения, предоставляющего всю необходимую им функциональность, текущие потребности в сетевой безопасности необходимо будет закрывать за счет внедрения сразу нескольких продуктов.

По мнению крупного бизнеса, основной проблемой отечественных NGFW является низкая отказоустойчивость – так считают почти две трети опрошенных. Некоторые респонденты отмечали, что сталкивались не только со сбоями российских средств сетевой защиты на этапе анализа трафика, но также и с проблемами в работоспособности оборудования уже на этапе подключения. При этом надежность работы является одним из ключевых критериев при выборе NGFW для 82% заказчиков.

В связи с этим большую роль для заказчиков играет уровень сервисной и технической поддержки со стороны разработчиков. Около 40% опрошенных отметили, что этот аспект является значимой точкой роста отечественных вендоров.

В качестве важных характеристик при выборе NGFW ожидаемо были отмечены скорость обработки трафика и масштабируемость решений. Примерно в половине случаев (55%) заказчики в первую очередь обращали внимание на эти параметры и примерно так же часто указывали, что российские продукты не соответствовали их ожиданиям.

«Имеющиеся на рынке российские многофункциональные межсетевые экраны обладают неплохой производительностью и достаточно надежны для использования в компаниях среднего размера. Однако на очень крупных инфраструктурах их ключевые показатели деградируют, что вызывает недоверие ко всему классу российских NGFW. Поэтому в ближайшее время рынок ждет сегментация продуктов по размеру бизнеса, которому они способны обеспечить надежную защиту», – сказал директор по продуктовому портфелю компании МТС RED Сергей Петренко.

Аналитики МТС RED прогнозируют рост объема российского рынка NGFW с 24 млрд руб. в 2023 г. до 50 млрд руб. к 2029 г. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) данного сегмента рынка за этот период составит 13%. Ключевыми драйверами развития рынка NGFW являются рост объема целевых кибератак на российские организации, ужесточение регуляторных требований (Указ Президента России от 1 мая 2022 г. №250) и соответствующий вектор на импортозамещение.