Ideco — первый NGFW с облачным DNS Protection

В июле 2024 г. российский вендор Ideco представил единственный в России NGFW с облачным модулем DNS Security. Эта технология обеспечивает защиту от ботнетов и других киберугроз, вновь открывая недоступные после ухода западных вендоров возможности для российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

На международном рынке DNS Security уже занимает значительную долю рынка информационной безопасности, около трети от объема рынка NGFW. Ведущие игроки, такие как Cisco, CheckPoint и Sophos, инвестируют значительные средства в развитие своих DNS Protection продуктов, понимая важность этой технологии. Так, только по данным Ideco, почти в 88% кибератак используются технологии DNS, причем 33% общего количества атак можно предупредить на уровне фильтрации DNS-трафика.

DNS — один из самых древних и незаменимых протоколов интернета, который открыт практически на всех сетевых устройствах. Это делает DNS уязвимым для злоумышленников, которые могут легко создавать множество доменов и обновлять их по мере необходимости. Поскольку DNS-запросы часто не отслеживаются, злоумышленникам легче действовать через DNS, чем другие каналы связи, в том числе используя DNS-транспорт для сетевых сегментов не подключенных к сети интернет. В результате, DNS становится первым уровнем защиты сети, требующим внимательного контроля и защиты.

Модуль DNS Security в Ideco NGFW опирается на облачные сервисы SkyDNS. Ideco NGFW поддерживает простую в настройке интеграцию с сервисом SkyDNS с помощью настроек DNS-сервера на резолвер SkyDNS. В ближайшее время для повышения удобства пользователей планируется вывод настроек интеграции внутри центральной консоли Ideco Center. Важным преимуществом DNS-фильтрации является то, что ее можно внедрить практически за полчаса.

«Ideco NGFW с облачным DNS Protection — это значительный шаг в развитии нашей компании. Мы стремимся обеспечить максимальную защиту российских предприятий от киберугроз на международном уровне. DNS Protection — первый шаг. В будущем мы планируем предложить еще более широкий спектр решений в области кибербезопасности», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

В настоящий момент Ideco и SkyDNS делятся между собой кейсами по безопасности и успешным опытом противодействия угрозам.