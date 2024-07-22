Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Информзащита»: хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями

Хакеры в первом полугодии 2024 г. стали на 15% чаще использовать инструменты подключения удаленного доступа для совершения атак с использованием программ-вымогателей по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такие данные приводят эксперты «Информзащиты».

«Программы типа ransomware, известные также как программы-вымогатели или шифровальщики, были, есть и всегда будут одним из основных инструментов злоумышленников. Сейчас мы отмечаем рост в 15%, по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это вполне значительные показатели, у которых к тому же сохраняется перспектива роста», – сказал эксперт третьей линии центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич.

Упор хакеров на этот канал управления скомпрометированными устройствами объясняется двумя основными факторами: распространенностью и простотой. Компании продолжают увеличивать количество сотрудников, работающих в удаленном или гибридном формате, соответственно, число возможностей для злоумышленников растет физически. При этом отправить программу-вымогатель сотруднику на удаленке проще, потому что, например, он находится вне защищенного периметра.

По данным «Информзащиты», в России в первом полугодии 2024 г. количество атак с использованием шифровальщиков в целом выросло примерно на 35%. Более того, на 25% увеличилась и средняя сумма ущерба от злодеяний с использованием программ-вымогателей. Сильнее всего от них страдает сфера услуг, которая в большинстве своем состоит из представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых и фрилансеров. Все они не имеют таких возможностей для обеспечения информационной безопасности, как крупные компании.

Также, согласно данным недавнего исследования, количество использующих в своих действиях шифровальщики группировок увеличилось на 20% во II квартале 2024 г., по сравнению с первыми тремя месяцами. Самым активным месяцем стал май, когда количество организаций злоумышленников выросло на 43%. Рост их количества специалисты связывают с восстановлением сферы после действий правоохранителей.

Среди ключевых новых игроков исследователи сферы информационной безопасности называют группировки RansomHub и BlackSuit. Также выделяется деятельность LockBit, которые своими успешными действиями показали другим хакерам способы «выживать». Действия злоумышленников эксперты отмечают в разных странах мира, что говорит о глобальности активности вымогателей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще