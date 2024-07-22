Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK

В обновленной версии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппировок, описанных специалистами BI.Zone Threat Intelligence. Пользователь может самостоятельно формировать нужные ему срезы данных и экспортировать их в различных ракурсах. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Единая информационная панель основывается на данных о более чем 70 кластерах активности, которые отслеживают и описывают аналитики BI.Zone Threat Intelligence.

Выбрав на матрице MITRE ATT&CK любую интересующую технику, пользователь увидит детализированный список подтехник. Для каждой будет приведен: перечень кибергруппировок, которые ее использовали; подробное описание примененных процедур; информация о командных строках, вредоносных программах и других инструментах, связанных с каждой из процедур.

Данные о техниках, подтехниках и процедурах можно отфильтровать по странам и атакуемым отраслям. Также доступны срезы по кластерам активности, вредоносному ПО и инструментам. Например, выбрав фильтр Malware, пользователь увидит, как та или иная техника использовалась вредоносными программами, а информация о кибергруппировках и инструментах будет исключена из выборки.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «Матрица MITRE ATT&CK — обязательная часть любой платформы или портала threat intelligence, но мы решили пойти еще дальше и сделали на ее основе аналитический инструмент с высокой детализацией данных, вплоть до описания процедур и командных строк. Благодаря этому компании смогут в любой момент получить наиболее полные и актуальные киберразведданные на всех четырех уровнях: техническом, тактическом, операционном и стратегическом».

Предоставляемые в новом формате данные будут полезны многим: от сотрудников SOC и других специалистов по кибербезопасности до CISO и топ-менеджеров компании, занимающихся стратегическим планированием и оценкой рисков.

По оценкам BI.Zone, 76% атак на компании России и других стран СНГ обусловлены финансовой мотивацией, 15% связаны со шпионажем, а 9% приходятся на долю хактивистов. Этот и другие ключевые тренды были представлены в комплексном исследовании киберландшафта Threat Zone 2024. Данные для материала предоставили специалисты BI.Zone Threat Intelligence, BI.Zone TDR и команды реагирования на инциденты.