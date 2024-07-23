Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

Кибератаки и сбои в работе – это не просто угроза, а реальная опасность для бизнеса. Потеря данных, остановка производства, финансовые убытки – все это может стать следствием халатности в вопросах информационной безопасности. «Газинформсервис» и «Киберпротект» объединили свои усилия, чтобы обеспечить резервное копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Проведенные специалистами обеих компаний испытания показали полную работоспособность систем: было проверено резервное копирование и восстановление данных Jatoba 5 с использованием агентов «Кибер Бэкап» 16.5. Тесты доказали, что продукты работают гармонично и обеспечивают бесперебойное резервное копирование и восстановление данных.

«Данные – третий по значимости актив любой компании после сотрудников и заказчиков. Резервное копирование базы данных помогает сохранить информацию в случае каких-либо сбоев (программных, технических и т.д.), повреждений или разрушений в месте хранения. Разработка планов резервного копирования, регламентов восстановления данных, тестирование резервных копий – сложная, кропотливая и ежедневная работа администратора базы данных. Мы рады, что «Кибер Бэкап» активно развивается и оказывает неоценимую помощь администраторам баз данных в выполнении их ежедневных обязанностей. Подтвержденная совместимость функционирования СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» – это совместный успех компаний и еще один шаг на пути к технологическому суверенитету всей ИТ-отрасли России», – отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba.

«Системы управления базами данных — ключевой элемент любой ИТ-инфраструктуры, и зачастую они являются основным способом хранения критически важной информации. Сбои в их работе или потеря данных могут привести к тяжелым последствиям для функционирования предприятия в целом. Совместимость нашей системы резервного копирования с различным системным и прикладным ПО для нас является приоритетом, а совместимость «Кибер Бэкапа» с СУБД Jatoba обеспечивает спокойствие за сохранность данных и бизнеса нашим общим заказчикам. Мы рады продуктивному сотрудничеству с компанией «Газинформсервис» и продолжим поддерживать совместную работу наших продуктов вместе с их развитием», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».