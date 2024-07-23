Xello Deception 5.5: новая модель лицензирования, тёмная тема интерфейса и новые типы ловушек

Вышла новая версия платформы для выявления целевых кибератак — Xello Deception 5.5. Одним из ключевых нововведений релиза является новая модель лицензирования, которая разделяет платформу по функциональному признаку — модулям (компонентам системы). Это позволит клиентам выбирать необходимые компоненты в зависимости от их потребностей и модели угроз информационной безопасности. Сегодня платформа насчитывает десять различных модулей.

В каждом релизе разработчики уделяют внимание веб-интерфейсу продукта и удобству работы с ним. В версии 5.5 реализована тёмная тема интерфейса платформы. Улучшены возможности гибкой работы с системой: внедрена фильтрация по защищаемым хостам при добавлении в политику; реализована возможность скачать журналы аудита из веб-интерфейса; реализована авторизация пользователей системы из Security Group или по любому другому произвольному фильтру в каталогах LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Команда Xello повысила стабильность работы платформы: реализована поддержка асинхронной обработки событий, увеличена скорость создания устройств в системе, улучшены механизмы сетевой конфигурации сервера управления и создания ловушек. Также традиционно добавлены новые протоколы ловушек.

«Функциональные возможности Xello Deception давно вышли за рамки просто решения класса Distributed Deception Platform (DDP). Технологически сильная архитектура продукта позволяет масштабировать отдельные направления в рамках платформы, которые выполняют смежные задачи информационной безопасности (сокращение поверхности атаки, расследование инцидентов)», — отметил технический директор компании Xello Алексей Макаров.