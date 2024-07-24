«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection

«Фаззи Лоджик Лабс» и «Ростелеком» представили Smart Fraud Detection 4.2. — интеллектуальную систему противодействия мошенничеству нового поколения. Обновленная версия не только выявляет новые тренды финансовых атак, но и предоставляет расширенную аналитику поведения клиентов. Smart Fraud Detection 4.2. полностью соответствует актуальным законодательным требованиям, утверждают в «Ростелекоме».

Денис Рябченков, председатель совета директоров «Фаззи Лоджик Лабс», сказал: «Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но мы всегда на шаг впереди: безопасность клиентов — наш главный приоритет. Постоянно совершенствуя Smart Fraud Detection, мы предотвращаем возможные потери и обеспечиваем надежную защиту пользователей от финансовых преступлений. Новая версия системы — еще один шаг в обеспечении максимального уровня защиты от мошенничества на федеральном уровне».

Версия 4.2. получила важную функцию: теперь система может повторно проверять операции в соответствии с 369-ФЗ. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям оперативно реагировать на подозрительные транзакции, приостанавливая их для дополнительной проверки в случае возникновения подозрений на мошенничество или нарушение законодательства. Такой подход позволяет предотвратить возможные потери и защитить интересы клиентов.

Новая версия Smart Fraud Detection полностью соответствует требованиям ЦБ РФ. Если операция была приостановлена системой, но в дальнейшем подтверждена клиентом, ее можно автоматически или вручную отправить на повторную проверку. По результатам проверки будет принято итоговое решение о проведении такой операции.

Smart Fraud Detection вышла за рамки банковской сферы и уже применяется в различных сферах, включая классические торговые сети и современные маркетплейсы. В новой версии системы появилась возможность анализировать покупательское поведение клиента на основе товарных позиций в заказе или чеке. в новой версии Smart Fraud Detection был внедрен новый тип данных – List.

Гибкость List позволяет адаптировать Smart Fraud Detection под разные бизнес-задачи, требующие глубокого анализа структурированных данных, например, для оценки кредитной заявки, поручителей заемщика или его обеспечения по кредиту.

Лилия Шароватова, генеральный директор компании «Фаззи Лоджик Лабс», сказала: «Компания сможет самостоятельно анализировать данные о поведении пользователей и выявлять тенденции и закономерности. Это позволит ей принимать более обоснованные решения о том, какие изменения внести в свои продукты или услуги».

Версия 4.2 системы Smart Fraud Detection получила также новые предустановленные отчеты: распределение оценок риска и распределение транзакций с резолюциями. Они позволят пользователям более гибко управлять рисками, снижать количество ложных срабатываний (False/Positive), применяя оценку риска SFD. Также улучшен функционал управления правилами и списками — ключевого элемента SFD. Теперь пользователи могут отслеживать количество срабатываний за определенный период, проверять правильность выполнения условий и действий, а также уведомлять администраторов о любых проблемах или ошибках.

Сергей Парфёнов, технический директор компании «Фаззи Лоджик Лабс», отметил: «Новый апдейт системы стал более отказоустойчивым и безопасным. Это еще раз показывает, что наши разработчики постоянно работают над улучшением продукта, а также о внимании к потребностям пользователей. Уверен, что это обновление сделает работу с системой Smart Fraud Detection еще более удобной и эффективной».