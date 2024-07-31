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Почти каждая вторая российская компания увеличила расходы на ИТ-безопасность в 2024 году

Почти половина российских компаний в первой половине 2024 увеличила расходы на ИТ-безопасность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил разработчик веб-сервисов и мобильных приложений DNA Team, опросив свыше 400 владельцев малого, среднего и крупного бизнеса. Самые крупные объемы инвестиций в безопасность традиционно наблюдаются у крупных компаний, тогда как лидерами по приросту количества компаний, увеличивших траты на ИТ-безопасность, оказался средний бизнес. Большинство участников опроса признают: защита собственных информационных систем на сегодняшний день обеспечивается не на должном уровне.

Из числа опрошенных представителей малого бизнеса расходы на ИТ-безопасность увеличили 39% опрошенных. Среди компаний среднего бизнеса таковых 57%. Среди крупных — 53%. В разрезе отраслей активнее других усилением информационной безопасности занимаются финансовые организации (68%), а также компании в сфере ритейла (66%) и логистики (62%).

Лидеры по темпам роста расходов — тоже средний бизнес: из числа таких респондентов почти половина (46%) увеличили расходы в полтора раза и более. Из числа крупных компаний большая часть (58%) — нарастили соответствующие траты на 30-50%. Среди представителей малого бизнеса большинство нарастили расходы на 10-30%.

В числе ключевых причин увеличения расходов на ИТ-безопасность участники опроса назвали усиление активности хакеров (69%). Их слова подкрепляются и статистикой. По данным аналитиков МТС RED, в 2023 г. число хакерских атак на компании выросло на 43% год к году.

Вторая популярная причина — атаки стали изощреннее, в том числе по мере популяризации искусственного интеллекта (так ответили 61% опрошенных). Бизнес, в свою очередь, активнее инвестировал в решения по безопасности на базе искусственного интеллекта.

Чаще всего участники опроса инвестировали в приобретение лицензий новых сервисов защиты от кибератак (55%), а также соответствующего ПО (47%), в найм специалистов по безопасности (44%) и в проведение внешних аудитов (42%).

Почти две трети респондентов (57%) — прежде всего из числа владельцев малого — 77% и среднего бизнеса — 69%) — признают, что на конец 2023 г. уровень защиты бизнес-систем и персональных данных был недостаточно высоким. Из числа представителей крупного бизнеса таковых 37%.

«Бизнес зачастую оказывался не готов к тому, что хакеры постоянно совершенствуют свои навыки по части кибератак и, в частности, используют для этого искусственный интеллект. По мере усиления их активности — в частности, роста числа инцидентов с утечками клиентских данных или парализации бизнес-систем, — компаниям вне зависимости от размера придется наращивать бюджеты на обновление или покупку более современного ПО, к оптимизации сайтов, внедрению ИИ в механизмы защиты от кибератак, — сказал сооснователь и гендиректор DNA Team Антон Тарасенко. — Заинтересованность в усилении ИТ-безопасности растет также по мере ужесточения наказания бизнеса за утечки, ведь даже при хакерской атаке компания будет платить штраф, если окажется, что она не защитила на должном уровне свою инфраструктуру и данные пользователей. Мы ожидаем, что тренд на наращивание соответствующих расходов двузначными темпами сохранится и во второй половине 2024 г».

В опросе, проведенном в июле 2024 г., приняли участие свыше 400 представителей (владельцев, финансовых и / или технических директоров) российских предприятий малого, среднего и крупного бизнеса различных секторов.

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