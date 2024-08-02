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«Аквариус» зарегистрировал первые программно-аппаратные комплексы виртуализации в реестре Минпромторга России

«Аквариус» зарегистрировал в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга России программно-аппаратные комплексы (ПАКи) виртуализации Aquarius на базе системы zVirt, разработанной Orion soft. Это позволяет предлагать заказчикам надежные доверенные российские решения с гарантией качества для защиты ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

ПАКи виртуализации построены на аппаратной платформе Aquarius, включающей серверы флагманской серии, систему хранения данных и комплект для коммутации. ПО и аппаратная платформа входят в состав единого изделия, которое полностью оптимизировано. Программная часть реализована на базе защищенных систем виртуализации zVirt и ZVirt Max.

Программно-аппаратный комплекс Aquarius тип Z предназначен для выполнения различных прикладных задач, связанных с обработкой информации при помощи технологий виртуализации, а также обеспечения доступа к данным. ПАК представлен в трех конфигурациях, что позволит клиентам подобрать оптимальное решение под необходимые задачи: базовая, расширенная, максимальная.

ПАК тип Z Max создан для решения задач субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение построено на сертифицированной ФСТЭК по четвертому уровню доверия версии ПО zVirt Max.

Таким образом, «Аквариус» предлагает клиентам, которым важно защитить свою ИТ-инфраструктуру, надежные доверенные ПАКи с гарантией высокого качества с сервисной и технической поддержкой от одного производителя.

«Аппаратная платформа – это фундамент решения, а виртуализация – его инфраструктурная основа, на которой работают сервисы компании. Если фундамент решения ненадежный, у заказчика есть риск столкнуться с проблемами и сбоями в работе всех сервисов. Особенно остро стоит вопрос для субъектов КИИ, для которых защита данных является одним из основных требований. Включение ПАКов Aquarius в реестр Минпромторга России подтверждает, что решения полностью отвечают требованиям enterprise-заказчиков и государственных организаций. Получение заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации – важный этап на пути обеспечения технологического суверенитета», – сказал Владимир Степанов, президент компании «Аквариус».

«Рынок нуждается в комплексных решениях по серверной виртуализации. Они помогают эффективнее и быстрее решать вопросы импортозамещения и модернизации ИТ-систем, гарантируют стабильность связки аппаратной и программной части, снимая с заказчика задачу обеспечивать ее самостоятельно. Используя ПАКи, компании также могут оптимизировать процесс администрирования инфраструктуры за счет единого окна технической поддержки. Конфигурация ПАК виртуализации „Аквариус“ тщательно подобрана экспертами двух вендоров и обеспечит надежность, стабильность, производительность работы ИТ-систем», – сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

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