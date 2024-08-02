Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision

В современном цифровом мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, важно использовать передовые технологии для защиты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копании «Газинформсервис».

Перед архитектором и командой SOC стояла задача по подбору передовых решений в области информационной безопасности для включения в инструментарий. Особенно важна была глубокая и понятная интеграция между продуктами.

Команда «Газинформсервиса» провела сравнение нескольких решений по управлению событиями информационной безопасности от ведущих разработчиков. По результатам тестирования, выбор пал на Security Vision SOAR, который продемонстрировал высокую гибкость и возможности по оптимизации, необходимые для эффективного SOC.

«Security Vision SOAR отличается понятным и продуманным интерфейсом, что очень важно для эффективной работы аналитиков SOC, – отметил Александр Михайлов, руководитель SOC компании «Газинформсервис». – Кроме того, мы оценили понятный API, который позволил нам в кратчайшие сроки интегрировать Security Vision SOAR с нашим UEBA-решением Ankey ASAP».

«Сотрудничество Security Vision и «Газинформсервис» имеет долгую и успешную историю, а внедрение Security Vision SOAR в SOC «Газинформсервис» выводит его на еще более высокий уровень. Наш продукт дает возможность снизить влияние инцидентов на инфраструктуру и минимизировать влияние человеческого фактора в процессе управления ИБ. Достичь высокого уровня защищенности позволяют технологичный подход создания динамических плейбуков и использование пакетов экспертизы в автоматизации реагирования на инциденты. Мы уверены, что применение Security Vision SOAR будет способствовать существенному повышению эффективности работы SOC «Газинформсервис», — сказала коммерческий директор компании Security Vision Екатерина Черун.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Американские госструктуры перевозят свой софт с «опасных» C и C++ на Rust

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще