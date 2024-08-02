«Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision

В современном цифровом мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, важно использовать передовые технологии для защиты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копании «Газинформсервис».

Перед архитектором и командой SOC стояла задача по подбору передовых решений в области информационной безопасности для включения в инструментарий. Особенно важна была глубокая и понятная интеграция между продуктами.

Команда «Газинформсервиса» провела сравнение нескольких решений по управлению событиями информационной безопасности от ведущих разработчиков. По результатам тестирования, выбор пал на Security Vision SOAR, который продемонстрировал высокую гибкость и возможности по оптимизации, необходимые для эффективного SOC.

«Security Vision SOAR отличается понятным и продуманным интерфейсом, что очень важно для эффективной работы аналитиков SOC, – отметил Александр Михайлов, руководитель SOC компании «Газинформсервис». – Кроме того, мы оценили понятный API, который позволил нам в кратчайшие сроки интегрировать Security Vision SOAR с нашим UEBA-решением Ankey ASAP».

«Сотрудничество Security Vision и «Газинформсервис» имеет долгую и успешную историю, а внедрение Security Vision SOAR в SOC «Газинформсервис» выводит его на еще более высокий уровень. Наш продукт дает возможность снизить влияние инцидентов на инфраструктуру и минимизировать влияние человеческого фактора в процессе управления ИБ. Достичь высокого уровня защищенности позволяют технологичный подход создания динамических плейбуков и использование пакетов экспертизы в автоматизации реагирования на инциденты. Мы уверены, что применение Security Vision SOAR будет способствовать существенному повышению эффективности работы SOC «Газинформсервис», — сказала коммерческий директор компании Security Vision Екатерина Черун.