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«Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкап» развернута в промышленной группе «Векпром» — инжинирингово-технологической компании, российском поставщике промышленного оборудования для бизнеса, интеграторе решений для высокотехнологичных производств. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

На фоне ухода с отечественного рынка многих ведущих зарубежных вендоров стало невозможно обновление программ, продление лицензий, получение технической поддержки ПО, обеспечивающего безопасность ИТ-инфраструктуры ПГ «Векпром», некоторые решения вообще перестали нормально функционировать. Такое положение дел могло негативно сказаться на информационной безопасности компании и создавало высокие риски для бизнеса. В этой связи в рамках стратегии импортозамещения, на тот момент проводимой в компании, было принято решение о переходе с зарубежного ПО на российское.

«Мы предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить нашу ИТ-инфраструктуру от сбоев и избежать рисков потери важных данных. Для этого предстояло выбрать проверенный отечественный продукт, который бы позволял выполнять оперативное резервное копирование и восстановление данных при нештатных ситуациях», — сказал руководитель группы системного администрирования ПГ «Векпром» Андрейс Турейко.

Изучив все продукты, представленные на российском рынке ИТ-решений для резервного копирования, команда ПГ «Векпром» сделала выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — СРК «Кибер Бэкап», особенностью которого стали его отечественное происхождение, нахождение в едином реестре российского ПО Минцифры, а также соответствие масштабному перечню технических требований.

На сегодняшний день «Кибер Бэкап» защищает не менее 15 ТБ данных ПГ «Векпром». ИТ-команда компании уже испытала новую систему в боевых условиях — после сбоя одной из подсистем, возникшей из-за человеческого фактора, администраторы смогли оперативно и в полном объеме восстановить пользовательские данные и виртуальные машины.

«Новая система работает надежно и стабильно, без сбоев и полностью перекрывает потребности нашей компании в области резервного копирования. Российский программный комплекс от “Киберпротекта” не уступает зарубежным аналогам — это универсальное и многофункциональное решение», — сказал руководитель отдела ИТ ПГ «Векпром» Никита Воронов.

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