Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России

«Группа Астра» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России для системы централизованного управления доменом ALD Pro. Регулятор подтвердил соответствие продукта «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», утвержденным приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 г. №76. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Результаты проведенных испытания показали, что ALD Pro соответствует четвертому уровню доверия и располагает набором декларируемых в технических условиях функциональных возможностей. Решение подходит не только для ИСОП (информационных систем общего пользования) второго класса, но также для ГИС (государственных информационных систем), ИСПДН (информационных систем персональных данных) и АСУ ТП (автоматизированных систем управления техническими процессами) до первого класса защищенности включительно. Кроме того, продукт можно применять на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в том числе первой категории.

Сертификация ФСТЭК России накладывает на разработчиков ALD Pro ряд важных обязательств, связанных с обеспечением безопасности на всех этапах жизненного цикла ПО. Это предполагает систематический поиск и устранение уязвимостей, проведение различных проверок защищенности: статического и динамического анализа, фаззинг-тестирования, тестов на проникновение, антивирусного контроля. Кроме того, подразумевается, что вендор будет обязательно предоставлять пользователям услуги технической поддержки и выпускать обновления безопасности.

Сертификация ALD Pro открыла перед «Группой Астра» новые возможности для расширения рынка: регулярные обновления и высокий уровень поддержки дают заказчикам уверенность в надежности и защищенности решения, а интеграция с встроенными в ОС Astra Linux сертифицированными СЗИ создает единую доверенную среду, что особенно важно для тех пользователей, кто работает с конфиденциальными данными.

«Сегодня заказчики активно переходят с зарубежных решений на российские. Мы понимаем, что внедряемый софт должен быть не только функциональным, но и надежным, и получение сертификата ФСТЭК России – это документальное подтверждение безопасности ALD Pro. Защищенность всегда была и будет одним из ключевых приоритетов нашей команды, нам важно предоставлять клиентам самые стабильные и качественные решения», — сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверных решений «Группы Астра».