«Т-Банк» начал защищать от мошеннических схем с лжеработой и компенсировать потери

«Т-Банк» добавил мошеннические схемы, связанные с предложением работы, в сервис «Защитим или вернем деньги». Если технологии не предотвратят мошенничество по такому сценарию, банк компенсирует потери. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Ранее сервис «Защитим или вернем деньги» фокусировался на классических сценариях телефонного мошенничества — когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и других структур, банков или сотовых операторов и так далее. Новые подвиды таких схем добавляются в сервис регулярно, на самых ранних этапах их выявления.

Лжеработа — принципиально новая категория телефонного мошенничества, добавленная в сервис «Защитим или вернем деньги». Она входит в топ-3 самых популярных схем, которые используют телефонные мошенники в России с применением социальной инженерии. Потенциальные потери россиян от сценариев с лжеработой оцениваются в более чем 300 млн руб. в год. Таким образом, сейчас сервис защищает и компенсирует потери от двух самых массовых схем телефонного мошенничества c применением социальной инженерии, которые занимают около 60% объема телефонного мошенничества. До конца года «Т-Банк» планирует добавить в сервис еще один массовый сценарий — лжеинвестиции.

Схема, связанная с предложением работы, имеет множество вариаций, но мошенники используют в основном одни и те же приемы и уловки. Клиенту поступает звонок с предложением выгодной подработки. Обычно мошенники представляются сотрудниками крупных компаний. Заинтересованным предлагают пройти собеседование через Skype или Zoom. Во время звонка просят включить демонстрацию экрана и под разными предлогами показать реквизиты карты — например, чтобы оформить на нее зарплатный счет. На самом деле преступники хотят увидеть данные жертвы и код из SMS, чтобы получить доступ к банковскому счету.

Второй распространенный подвид схемы: если жертву заинтересовало предложение, мошенники могут прислать простое тестовое задание, например расшифровать пятиминутную аудиозапись, составить таблицу или написать отзыв. Иногда злоумышленники даже могут заплатить за работу небольшую сумму, например 500 руб., — чтобы вызвать доверие. Потом мошенники пытаются выманить как можно больше денег у жертвы. Например, говорят, что перед началом работы нужно оформить зарплатную карту, пройти платное обучение или купить заготовки для работы. Когда человек переводит деньги, ему перестают отвечать или блокируют.

Еще до того, как в сервис была добавлена новая схема, одна из клиенток банка стала жертвой мошенников по этому сценарию. Она искала подработку копирайтером на популярном сайте с предложениями о работе — так на нее вышли мошенники. В результате вместо работы женщина потеряла более 1 млн руб., которые банк ей возместил в рамках сервиса «Защитим или вернем деньги».

«Защитим или вернем деньги» — это первый в России сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и проактивно с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Т-Банк» не сможет предотвратить мошенничество и клиент станет жертвой обмана, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г.

Сервис предоставляется бесплатно всем клиентам «Т-Банка», которые используют номер «Т-Мобайла» как основной контактный номер в банке. Такие клиенты в 10 раз лучше защищены от телефонного мошенничества благодаря синергии технологий банка и телеком-оператора. За время работы сервис спас почти 500 млн руб., которые клиенты банка пытались отдать мошенникам. Сумма компенсаций в случаях, когда преступники все-таки успели украсть деньги, составила 10 млн руб.

Алексей Бакланов, вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем «Т-Банка»: «Добавление сценариев лжеработы — важный шаг в защите клиентов экосистемы «Т-Банка». Мошенники регулярно придумывают новые схемы и подсхемы, людям сложно за ними следить, поэтому наша задача — проактивно защищать клиентов. Как только наши системы мониторинга выявляют новые сценарии, мы сразу начинаем дообучать наши ML-модели. Важно понимать, что речь идет о десятках вариаций одной и той же схемы с лжеработой. Мы внимательно отбирали эталонные мошеннические звонки и обучали «Нейрощит» — технологию на основе искусственного интеллекта, которая выявляет и пресекает попытку мошенничества непосредственно во время звонка. По итогам тестирования нам удалось достигнуть эффективности почти в 100% при выявлении мошеннических сценариев, связанных с предложениями работы».