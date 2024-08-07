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«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120»

Компания «Актив» объявила о получении сертификата ФСБ на ряд моделей ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0 3120». Новая аппаратная платформа в комбинации с обновленной операционной системой «Рутокен» позволили заметно увеличить скорость операций электронной подписи и обеспечили дополнительные уникальные возможности.

Активные ключевые носители нового семейства «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» полностью совместимы с существующим программным обеспечением и инфраструктурой и не требуют никаких усилий для встраивания в текущие информационные системы. Новая смарт-карточная аппаратная платформа позволила заметно повысить скорость операций электронной подписи: больше чем на порядок возросла скорость RSA-2048, в два раза – ГОСТ 34.10-2012. Возросли скорости генерации ключевых пар и добавлены новые криптографические возможности.

Активные ключевые носители линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» (куда входит и новое семейство «Рутокен ЭЦП 3.0 3120») предназначены для подписания документов усиленной электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации (факторы владения и знания PIN-кода). Устройства сертифицированы по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России, подходят для получения квалифицированных сертификатов в УЦ ФНС и работы в личных кабинетах ИП и юридических лиц ФНС, системах «Честный знак», ЕГАИС, ОФД, «Госуслуги» и др. Важнейшее свойство активных ключевых носителей – неизвлекаемость ключа электронной подписи, невозможность его клонирования и гарантия того ключ подписи существует только в единственном экземпляре и принадлежит только своему владельцу.

Важнейшее нововведение нового семейства «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» – это аппаратный журнал событий безопасности внутри токена. В журнале фиксируются операции форматирования, смены PIN-кодов, а также удаления/генерации закрытых ключей. Эта функциональность предоставляет администраторам безопасности и сотрудникам аккредитованных удостоверяющих центров эффективный инструментарий для разбора инцидентов.

«Рутокен ЭЦП 3.0 3120» предлагает три форм-фактора с интерфейсом USB Type-C и четыре - с интерфейсом USB Type-A. В семействе впервые будут представлены модели в форм-факторе Nano Type-C, самые миниатюрные устройства «Рутокен» на текущий момент. Кроме того, в состав семейства сертифицированных USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» включены несколько моделей, оснащенных сенсорной кнопкой для дополнительного подтверждения операций электронной подписи. Таким образом, в семействе представлен самый широкий модельный ряд криптографических USB-токенов «Рутокен».

Дмитрий Горелов, коммерческий директор, управляющий партнер компании «Актив», сказал: «Очень рад констатировать, что теперь наша главная линейка «Рутокен ЭЦП 3.0» стала еще мощнее, устойчивей и функциональней. В один ряд с моделями 3100 и 3220 встали модели 3120. Теперь у нас три независимые аппаратные платформы и сертифицированные модели для всех случаев и применений, с двойным и даже тройным резервированием. С учетом всех скоростных и функциональных характеристик, а также позитивной статистики устойчивости платформы семейство «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» обречено стать новым флагманом. В этом и следующем году мы планируем перевести все массовые проекты на модели из этого семейства».

Старт широких продаж большинства моделей «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» запланирован на вторую половину августа.

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