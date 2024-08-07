Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам

Курортный комплекс, обслуживающий десятки тысяч человек в год, внедрил платформу контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ для защиты цифровой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Отельный комплекс, состоящий из жилых, рекреационных и технологических объектов, использует десятки цифровых сервисов для поддержания комфорта и безопасности гостей, а также заботится о сохранности персональных данных клиентов. В качества инструмента защиты доступов к самым важным информационным ресурсам организации был выбран продукт СКДПУ НТ от отечественного разработчика «АйТи Бастион».

Через СКДПУ НТ удаленные администраторы подключаются к инфраструктуре для обслуживания программ «», приложений, баз данных и специализированных систем жизнеобеспечения зданий и объектов курорта.

«Внедрив платформу класса PAM (Privileged Access Management), мы четко знаем, кто подключился к тем или иным корпоративным ресурсам, а главное – что этот администратор делает. Если замечена подозрительная активность, то СКДПУ НТ позволяет принудительно отключить «неблагонадежного» пользователя еще до того, как это приведет к проблемам с цифровой инфраструктурой. Также новая платформа снизила нагрузку по «ручному» согласованию того или иного доступа, теперь права выдаются в автоматическом режиме, согласно заданным правилам. Процесс внедрения прошел гладко, техническая поддержка разработчика оперативно помогала на всех этапах», — отметили представители Департамента информационных технологий курортного комплекса после успешного внедрения.

Решение СКДПУ НТ встроилось в существующую ИТ-архитектуру черноморского курорта благодаря совместимости с большинством типов программного обеспечения для бизнеса и автоматизированными системами управления оборудованием отелей.

«Проект с российскими отельерами – первый в сфере гостиничного бизнеса для нашей компании. Накопленный опыт работы с самыми сложными объектами из других отраслей помог подобрать удобное и эффективное решение под инфраструктуру с собственной спецификой. Технологии платформы СКДПУ НТ гарантируют целостность внутреннего периметра, а также безопасность хранения данных крупнейшего санаторно-курортного комплекса региона. И это значит, что клиенты наших заказчиков могут спать спокойно – данные под защитой», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Жесткие диски все меньше пригодны для хранения информации. Названы самые надежные и самые ломкие HDD

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Найден новый способ опасно атаковать ядро Linux

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще