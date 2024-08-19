ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек

ГК InfoWatch, разработчик решений в области защиты данных для бизнеса и государства, и НТЦ ИТ «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможность мониторинга корпоративной почты на смартфоне «Р-Фон», работающем под управлением ОС «Роса Мобайл».

Использование работниками корпоративной почты на мобильном телефоне влечет дополнительные риски утечки информации: сотрудник может сохранить конфиденциальное письмо или вложение на смартфоне и тем самым вывести его из-под контроля. В таком случае передачи данных не происходит, а значит отследить утечку с помощью классической DLP-системы невозможно без установки агента на личный гаджет. Для решения этой задачи в InfoWatch Traffic Monitor используется модуль контроля протоколов синхронизации данных между почтовыми серверами и мобильными клиентами. Такой подход позволяет предотвращать утечку данных, даже если данные не передаются напрямую от одного пользователя к другому.

InfoWatch Traffic Monitor — интеллектуальная система защиты данных, которая объединяет в своем интерфейсе события DLP, мониторинг действий сотрудников, группы риска, данные DCAP о файлах и доступах, аналитику. Такой подход втрое ускоряет расследования инцидентов ИБ от первичного сбора данных до принятия решения. Использует технологии машинного обучения для автоматизации настройки и работы.

«Р-Фон» – российский смартфон, произведенный компанией «Рутек». Работает под управлением российской мобильной операционной системы «Роса Мобайл», созданной НТЦ ИТ «Роса» на базе Linux. Важная особенность состоит в том, что драйверы для аппаратных компонентов создают инженеры компании Роса, что позволяет защитить владельцев устройства от шпионажа. «Роса Мобайл» предоставляет пользователям интуитивно понятный интерфейс и надежную защиту от внешних угроз, интегрируясь с различными системами безопасности для защиты корпоративных данных.

Генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий отметил: «Использование системы предотвращения утечек данных InfoWatch Traffic Monitor позволяет пользователям безопасно и эффективно использовать «Р-Фон», работающий на ОС «Роса Мобайл», и минимизировать риски утечки информации. Мы уверены, что наше сотрудничество с InfoWatch откроет новые возможности для повышения безопасности корпоративной информации».

«Сегодня мобильные устройства – полноценный рабочий инструмент, поэтому защита корпоративных данных должна строиться с учетом их использования. Благодаря интеграции InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл» мы реализовали мониторинг этого канала коммуникаций и готовы предложить заказчикам, которые используют оба решения, новый уровень защиты конфиденциальной информации», – отметил директор по инновационным проектам ГК InfoWatch Андрей Арефьев.