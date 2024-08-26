Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux

Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная ООО «Газинформсервис». Программный комплекс обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровнем конфиденциальности. Отечественная СУБД предоставляет пользователям возможность защиты данных: обфускацию хранимых процедур и функций, SQL Firewall, а также – возможность создания кластеров для отказоустойчивых, распределенных и высоконагруженных систем. Она может работать как в банковской инфраструктуре, так и в небольшом клиентском сервисе, обеспечивая безопасность, возможность работать с большим объемом данных и высокую скорость ответа.

Kaspersky Security Center Linux 15.1 – это комплексное решение для защиты любых инфраструктур от киберугроз. Kaspersky Security Center Linux предназначен для развертывания и управления защитой клиентских устройств с ОС Windows, Linux и другими, в том числе мобильными с помощью сервера администрирования на базе Linux. Kaspersky Security Center Linux позволяет вам устанавливать программы безопасности «Лаборатории Касперского» на устройства в корпоративной сети, удаленно запускать задачи проверки и обновления, а также управлять политиками безопасности управляемых программ.

«Сертифицированная версия СУБД Jatoba 4.9 – это современная система управления базами данных, отличающаяся высокой надежностью, производительностью и гибкостью, построенная на принципах открытого кода. Мы рады подтвердить совместимость Jatoba с Kaspersky Security Center Linux 15.1, что позволит нашим заказчикам получить комплексное решение для защиты информационных систем, обеспечивающее высокую степень безопасности и контроль над критическими данными», – сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba компании «Газинформсервис».

«"Лаборатория Касперского" подтверждает успешность проведенных тестов Kaspersky Security Center Linux 15.1 с сертифицированной версий СУБД Jatoba 4.9. Мы последовательно работаем над обеспечением совместимости решений нашей компании с востребованными среди заказчиков операционными системами и системами управления базами данных. Это значительно упрощает для наших клиентов как внедрение, так и поддержку KSC Linux в ИТ-инфраструктуре», – сказала Дарья Цявук, менеджер по продукту Kaspersky Security Center Linux «Лаборатории Касперского».