Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

Искусственный интеллект будет следить за порядком на дорогах Новосибирска

Магистрали Новосибирска планируется оснастить детекторами, работающими на базе технологий искусственного интеллекта. Соглашение о реализации проекта подписали директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов, ректор НГУ Михаил Федорук и начальник ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Павел Молоцило. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

В документе речь идет о взаимодействии по пилотному внедрению технических и программных средств детектирования различных параметров, объектов и событий на улично-дорожной сети столицы Сибири. В частности, на улицах города планируется установить детекторы, которые с помощью технологий искусственного интеллекта будут распознавать тип, марку, модель и цвет транспортного средства. Продукт для «Ростелекома» разработают сотрудники ЦИИНГУ в рамках партнерства по нацпроекту «Искусственный интеллект».

«Уверен, что соглашение станет мощным драйвером для цифровизации транспортного комплекса Новосибирска. Внедрение интеллектуальных детекторов позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на дорогах, оперативно выявлять инциденты и реагировать на них. Мы видим большой потенциал в развитии технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в городских агломерациях», — отметил директор по цифровым регионам Сибири «Ростелекома» Никита Жильцов.

«Речь идет о создании интеллектуальной транспортной системы в крупных городах, о регулировании транспортных потоков, предупреждении аварий и т.д. Для решения этой задачи необходимы специальные датчики — происшествий, потери груза и т.д. Они позволяют, например, в случае необходимости оперативно направить транспортный поток в другую сторону и тем самым избежать пробок. Серию таких датчиков по заказу «Ростелекома» делает наш Центр искусственного интеллекта. Безусловно, мы заинтересованы во внедрении данного решения. Пилотный проект планируем запустить уже в этом году», — сказал Александр Люлько, и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

«Мы занимаемся внедрением Интеллектуальной транспортной системы и стараемся поддерживать отечественного производителя, особенно если это касается Новосибирска. Также мы посетим НГУ и посмотрим разработки в области транспорта и не только. Надеемся, что получится вместе улучшить дорожно-транспортную обстановку в Новосибирской области», — сказал руководитель ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Павел Молоцило.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще