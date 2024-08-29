Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«СерчИнформ»: больше половины ИБ-отделов нуждаются в SIEM-специалистах

Это показало исследование компании «СерчИнформ», в котором приняли участие более 300 ИБ-специалистов из отечественных компаний разного профиля.

Нехватка кадров в ИБ

60% опрошенных заявили, что в их ИБ-отделах для полноценной работы не хватает специалиста по SIEM. * Также крайне востребованными оказались специалисты по безопасности сетей, в них нуждается каждая вторая служба ИБ (53% опрошенных). * Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Респонденты могли выбрать несколько вариантов одновременно

Помимо них, отделы ИБ/СБ будут рады пентестерам, архитекторам ИБ или специалистам по форензике (все по 40%). * Реже всего, хотя тоже значительно (33%) требуются рядовые ИБ-аналитики.

«Нехватка специалистов, которые могут работать с SIEM-системами неудивительна. Стандартом отрасли к сотруднику считается знание двух-трех языков программирования. Плюс в штате должны быть как инженеры, так и аналитики. Из этого и складывается дефицит, – сказал системный аналитик «СерчИнформ» Павел Пугач. – На этом фоне положительно смотрятся «коробочные» системы. Они ориентированы на быстрый ввод в эксплуатацию и не требуют от сотрудников знания языков программирования или узкоспециализированной подготовки».

Эффективность ИБ-специалистов

Почти каждый второй ИБ-специалист (47%) считает, что будет работать эффективнее, если в компании увеличат бюджет на ИБ. * Примерно треть (36%) видит «точки роста» в содействии руководства и в обмене опытом с коллегами на профильных и отраслевых мероприятиях. *

Респонденты могли выбрать несколько вариантов одновременно

Меньше всего на персональной рабочей эффективности ИБ-специалистов скажутся: «раздувание» штата и повышение собственной профподготовки (28%), а также закупка новых средств защиты (25%). *

Нагрузка ИБ-специалистов и зарплатные ожидания

Менее 40 часов в неделю работают 34% опрошенных. Оставшиеся две трети трудятся с переработками по 40-45 часов (32%), либо по 51-60 часов в неделю (30%).

4% ИБ-специалистов проводят на рабочем месте более 70 часов в неделю, а это 14 часов при пятидневной рабочей неделе.

Относительно средней заработной платы для рядового ИБ-специалиста мнения респондентов сильно разошлись. От 100 до 200 тыс. руб. – такую зарплату считают оптимальной 26% опрошенных. 17% – указывают на минимальную планку в 30-50 тыс. руб., 24% – считают, что хватит от 50 до 100 тыс. руб.

Остальные респонденты считают, что средняя ЗП рядового ИБ-специалиста должна варьироваться от 200 до 300 тыс. руб. (13%), 300 – 500 тыс. руб. (12%) или быть выше 500 тыс. руб. (8%).

«Заработная плата ИБ-специалистов зависит от многих факторов: уровня компании, умений, обязанностей, ответственности ИБ-спеца и т.д. Мы регулярно получаем запросы клиентов на поиск сотрудника в ИБ-отдел и действительно есть предложения с зарплатой гораздо выше средней. Это связано с тем, что хороший опытный ИБ-специалист обходится дешевле, чем восстановление инфраструктуры, выплата штрафов или иные последствия инцидентов», — сказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Опрос проводился с января по июнь 2024 г. В нем приняло участие более 300 ИБ-специалистов из отечественных компаний.

*- вопросы с множественным выбором ответа.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Проукраинские киберпреступники успешно атаковали ИТ-инфраструктуру российской промышленной компании

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Админ взломал сеть бывшего работодателя, заблокировал 250 серверов и уничтожил бэкапы. Его хотят упечь в тюрьму на 35 лет

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще