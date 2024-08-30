Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM совместима с «Ред ОС 8»

Многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме Vulns.io от «Фродекс» получила сертификат совместимости с новой версией российской операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Систему Vulns.io применяют для аудита и мониторинга уязвимостей и проблем как в ОС, так и в установленном ПО, docker-образах и реестрах, контейнерах и на хостах. Vulns.io совместима более, чем с 20 операционными системами, в том числе российскими Linux-дистрибутивами.

Получение сертификата совместимости — это подтверждение, что Vulns.io Enterprise VM можно развернуть и полноценно использовать на новой версии отечественной операционной системе «Ред ОС 8».

«Ред ОС 8» — новая версия российской операционной системы для серверов и рабочих станций. Продукт «Ред ОС» имеет сертификат ФСТЭК России №4060 от 12 января 2019 г. и включен в реестр отечественного ПО Минцифры.

Vulns.io Enterprise VM позволяет получать актуальную информацию об уязвимостях ИТ-инфраструктур любого масштаба. Система предоставляет инструменты для: выявления уязвимостей ОС и установленного ПО серверов и рабочих станций, а также сетевых устройств и docker-образов (в реестрах или на хостах); приоритизации уязвимостей по различным подходам, включая методику ФСТЭК; патч-менеджмента — обновления уязвимого ПО и контроля устранения уязвимостей, позволяющего отслеживать изменения состояния инфраструктуры и отдельных активов в режиме реального времени.

Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов компании «Фродекс», сказал: «Наши клиенты могут защищать свои сервера с различными операционными системами, в том числе с «Ред ОС 8». Сочетание решения Vulns.io от «Фродекс» с российской операционной системой позволяют обеспечить полноценную защиту от уязвимостей, злоумышленников, взломов. Современные особенности российской ИТ-индустрии требуют полноценного импортозамещения — переход на отечественные сертифицированные продукты требует использования соответствующих инструментов кибербезопасности, которые могут работать с отечественным ПО. Именно над этим мы работаем в компании «Фродекс» — постоянно расширяем перечень российских программных продуктов, совместимых с нашей системой управления уязвимостями».