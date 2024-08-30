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В системе StarVault появилась возможность быстрой и безопасной миграции секретов

Разработчик инфраструктурного программного обеспечения Orion soft добавил в систему управления секретами и защиты доступа StarVault модуль StarVault Shuttle. Он позволяет быстро и безопасно мигрировать логины, пароли, API-ключи, токены доступа, сертификаты из исходного хранилища на российское реестровое решение. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

«В 2023 г. вендор HashiCorp Vault изменил лицензионную политику. Его актуальные версии стали недоступны для использования в production-системах в нашей стране. У компаний, которым важно соблюдать лицензионную чистоту, появилась задача миграции на российский аналог. Без готовых инструментов для переноса секретов этот процесс может занять дни или даже недели. StarVault Shuttle — это удобный инструмент для простой миграции в пару кликов. В среднем для переноса 100 секретов с помощью нового модуля требуется несколько секунд», — сказал Максим Морарь, лидер продукта StarVault в Orion soft.

StarVault Shuttle поддерживает различные типы секретов: Key-Value, SSH, Transit, LDAP, Kubernetes, PKI Certificates, Databases. Перенос данных доступен через интерфейс командной строки или web-интерфейс. DevOps-команды смогут мигрировать секреты в любой конфигурации из исходного хранилища в StarVault. Надежность переноса информации обеспечивают механизмы обработки ошибок и логирования.

В модуле реализованы возможности онлайн- и офлайн-миграции. Компании могут выбрать нужный вариант в зависимости от того, где развернуты исходное и целевое хранилища — в одном контуре или в разных.

Онлайн-миграция актуальна тем заказчикам, у которых оба хранилища находятся в одном контуре. Она выполняется автоматизировано: достаточно запустить Shuttle, настроить доступ к исходному хранилищу, ввести параметры целевого и запустить процесс миграции в StarVault.

Офлайн-миграция подходит для инфраструктуры, в которой исходное и целевое хранилище изолированы друг от друга в разных контурах. Она позволяет сохранить файл с данными в зашифрованном виде на физический носитель и перенести его в контур с целевым хранилищем.

У StarVault Shuttle нет привязки к хранилищу на уровне бэкенда, взаимодействие между исходной и целевой системами происходит через API. Это позволяет сократить время на перенос секретов вне зависимости от версии исходного Vault, типа Secret Engines в компании и того, какой бэкенд должен быть в целевом хранилище.

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