Новосибирцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

МТС запустила новый функционал в сервисе Кто/Где: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Кто/Где» — сервис, который дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, это помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«Новосибирск — большой город, где нередко приходится преодолевать большие расстояния и проходить по сложным развязкам дорог. Конечно, любой родитель всегда переживает, как его ребенок добрался до школы или до кружка, а дети нередко забывают позвонить или написать маме и папе. Именно поэтому мы предлагаем актуальный сервис с уникальными функциями, чтобы родители могли быть уверены в безопасности своих детей, где бы они ни находились. Мы не сомневаемся, что сейчас, когда начался новый учебный год, приложение станет еще более востребованным у новосибирских родителей» — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Среднемесячное число пользователей сервиса приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. Новосибирская область вошла в топ регионов по числу пользователей наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Свердловской областью, Нижегородской областью, Республикой Башкортостан и Ростовской областью.