«Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений

Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз безопасности следующего поколения, разработанный специально для защиты компьютерных сетей образовательных учреждений и организации контролируемого доступа учащихся и административно-преподавательского персонала в интернет. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Среди функций продукта – различные методы фильтрации трафика и аутентификации пользователей, прокси-сервер, межсетевой экран, система обнаружения вторжений, VPN, идентификации пользователей Wi-Fi, а также возможности по мониторингу сетевой активности и отчетам, позволяющим проводить глубокий анализ интересов обучающихся на основе посещаемых ими ресурсов и генерируемым запросам.

Traffic Inspector Next Generation Education – полностью российская разработка. Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и сертифицирован ФСТЭК России на соответствие следующим документам: «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016); «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016); «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016); «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011); «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012); «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия.

Таким образом, продукт не только надежно защищает компьютерную сеть, но и обеспечивает соответствие образовательного учреждения требованиям законов, а следовательно, и снижает риски штрафов при проверках регулятором.

Линейка Traffic Inspector Next Generation Education включает в себя как программный продукт, так и программно-аппаратные комплексы:

– Программно-аппаратные комплексы под любой масштаб задач: S100 и S300 для малых и средних сетей; M700 для средних и крупных сетей, L1500 для крупных масштабируемых сетей.

– Образ виртуальной машины (программный продукт) на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 и более лицензий.

Для упрощения задач фильтрации, которые могут быть решены и штатными возможностями Traffic Inspector Next Generation Education, «Смарт-Софт» предлагает дополнительный программный модуль контентной фильтрации на основе категорий веб-ресурсов NetPolice. База NetPolice включает 100+ категорий (в том числе по спискам категорий, рекомендованным Минобрнауки России).

Учитывая ограниченные финансовые возможности учебных учреждений, «Смарт-Софт» предлагает особые условия покупки программного обеспечения Traffic Inspector Next Generation Education – на 15% ниже стоимости базовой лицензии Traffic Inspector Next Generation. При миграции с аналогичных продуктов школы, колледжи и вузы получат больше выгоды.

Заказчикам из сферы образования доступно бесплатное тестирование Traffic Inspector Next Generation Education и модуля NetPolice, в рамках которого Служба технической поддержки оказывает сопровождение пилота и консультационную поддержку.

Изучить более подробную информацию о Traffic Inspector Next Generation Education и заказать его тестирование можно на странице продукта.