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Нижегородцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

МТС запустила новый функционал в сервисе «Кто/Где»: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Кто/Где» — сервис, который дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«В марте этого года мы выпустили бета-версию нашего сервиса, и Нижний Новгород занял лидирующие позиции среди регионов по использованию геосоциальных карт. Популярность этих решений растет, так как они помогают родителям обеспечивать безопасность своих детей и быстро адаптироваться к изменениям в режиме дня и маршрутах передвижения ребенка. Когда ребенок начинает посещать новую школу, секцию или кружок, родители могут быстро настроить соответствующие геозоны и правила уведомлений. Это позволяет им оперативно реагировать на изменения и непрерывно контролировать и поддерживать ребенка во время его повседневной активности. Гибкость и адаптивность технологий становятся особенно ценными в современном динамичном мире, особенно в начале учебного года»,— сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Среднемесячное число пользователей сервиса приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. Кроме нижегородцев, геосоциальные технологии востребованы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края и Свердловской и Новосибирской областей.

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