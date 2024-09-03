Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor

Компании-разработчики Web Control и «Мультифактор» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с системой управления привилегированным доступом Space. В рамках партнёрства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости.

Система управления привилегированным доступом Space предназначена для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учётными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Web Control при разработке РАМ-системы Space учитывала свой многолетний дистрибьюторский опыт работы с ведущими решениями в области сетевой и информационной безопасности. Совместимость с системами других вендоров и возможность встраивания в существующую инфраструктуру стало одним из ключевых требований к новому продукту. Как результат — Space обладает высокой степенью интегрируемости и может стать компонентом практически любой мультивендорной экосистемы.

«Двухфакторная аутентификация — это must have в наши дни, тем более, когда идёт речь о доступе с привилегированными правами. Использование второго фактора сводит к минимуму вероятность несанкционированного доступа при компрометации учётной записи. Интеграция c Multifactor расширяет функционал нашей системы и даёт нашим пользователям возможность пользоваться удобными и привычными способами аутентификации при работе со Space», — сказал Сергей Харитонов, главный инженер по информационной безопасности Web Control.

«Интеграция системы Space и Multifactor делает удалённый доступ к ИТ-системам ещё более безопасным. Это касается как обычных пользователей, так и привилегированных. Наши цели и видение по защите внутренних бизнес-процессов организаций совпадают, поэтому уверен, что технологическое сотрудничество с компанией Web Control повысит интерес не только к нашим продуктам, но и к отечественным ИБ-решениям», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще