Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA»

Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» – устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FIDO2.

Устройства новой ревизии дополнены новыми возможностями: выборочное удаление ключей, связанных с защищаемым аккаунтом (в терминологии WebAuthn — обнаруживаемые учетные записи) из памяти устройств «Рутокен» с помощью утилиты MFA Manager; возможность обновления ОС «Рутокен MFA» пользователем.

Устройства новой ревизии доступны для заказа. Совместно со второй ревизией устройств компания «Актив» выпускает утилиту MFA Manager (mfaman) — это бесплатное ПО под ОС Windows 10/11 для просмотра и удаления обнаруживаемых учетных записей (Discoverable Credentials), а также получения информации о версии и серийном номере устройства «Рутокен MFA».

«Рутокен MFA» выступает в качестве единого средства защиты учетных записей онлайн-сервисов и использует два фактора аутентификации. Это позволяет полностью отказаться от аутентификации по логину и паролю, перейдя на использование надежных криптографических методов, или дополнить аутентификацию по логину и паролю подтверждением владения вторым фактором. Устройство оснащено сенсорной кнопкой для подтверждения владения и световой индикацией. Подтверждение физического присутствия пользователя осуществляется касанием сенсорной кнопки на корпусе.

Чтобы начать работу с устройством, достаточно подключить его к компьютеру. Никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. Пользователь может работать с устройствами во всех современных браузерах и операционных системах.

Устройства «Рутокен MFA» имеют обратную совместимость с протоколом U2F (CTAP 1), ранее реализованном в предыдущем поколении аутентификаторов — модели «Рутокен U2F». Совместимость позволит использовать устройство на порталах, где еще не внедрили актуальную спецификацию WebAuthn. Также токены «Рутокен MFA» позволяют быстро и безопасно защитить ваши аккаунты в различных сервисах, поддерживающих спецификацию WebAuthn, таких как mail.ru, vk.ru, VK ID, «Яндекс ID», Google, Apple ID, Microsoft.