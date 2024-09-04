Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли

АО «ИВК» помогает развивать защиту цифровых ресурсов организаций, владеющих критической информационной инфраструктурой. Программно-аппаратные комплексы «ИВК Кольчуга-К» внедрила одна из организаций в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и программного обеспечения. Средство информационной безопасности, разработанное и произведенное российской компанией «ИВК», позволяет выявлять и блокировать несанкционированную сетевую активность, разграничивать доступ на уровне сетевой инфраструктуры и предотвращать сетевые вторжения. Проект реализован в соответствии с требованиями Указа Президента России №166 от 30 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Специалисты АО «ИВК» доработали ПАК в соответствии с запросом заказчика, реализовав нестандартную спецификацию изделия.

««ИВК Кольчуга-К» станет ключевым компонентом системы эшелонированной защиты предприятия, – отметил Максим Орлов, начальник отдела развития проектов АО «ИВК». – ПАК обеспечит глубокую фильтрацию трафика по широкому набору атрибутов модели OSI и местоположению (GeoIP), фильтрацию сетевых пакетов с мандатными метками (ГОСТ Р 58256-2018), передачу информационных потоков с переназначением сетевых адресов отправителя и/или получателя и др.»

ПАК «ИВК Кольчуга-К» – российский межсетевой экран, программная часть которого развивается на основе независимого репозитория программного обеспечения с открытым исходным кодом проекта «Сизиф». Репозиторий находится на территории и под юрисдикций России. Межсетевой экран сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 4 уровню доверия, «Требованиям к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ».

Среди базовых возможностей ПАК – поддержка агрегирования каналов и VLAN, создание сетевых мостов, статическая и динамическая поддержка маршрутизации (протоколы BGP, OSPF, RIP), формирование виртуальных таблиц маршрутизации и др. В состав «ИВК Кольчуга К» включена система обнаружения вторжений, которая позволяет выполнять анализ сетевого трафика (сигнатурный и эвристический методы), создавать правила анализа для определенных групп объектов, работать как в режиме обнаружения (IDS), так и в режиме блокировки (IPS), а также формировать свои сигнатуры с учетом особенностей трафика предприятия или подозрительной активности. В ПАК реализована возможность интеграции с SIEM-системами российских разработчиков Positive Technology и «Лаборатория Касперского».

Программное обеспечение «ИВК Кольчуга-К» включено в Единый реестр российских программ (№413).