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Система «Синоникс» получила новые функции

Российская компания «АйТи Бастион» сообщает о выпуске обновленной версии системы «Синоникс», предназначенной для автоматизации передачи данных и файлов между изначально несвязанными сетями. Новая версия включает ряд улучшений и дополнений, которые расширяют функциональные возможности продукта и повышают его надежность. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

«Синоникс» — решение из реестра Минцифры для контроля информационного обмена, которое продолжает эволюционировать и адаптироваться к потребностям пользователей. Так, после глобального обновления в начале 2024 г. продукт был снова дополнен несколькими ключевыми функциями.

Режим обновления. Упрощает и ускоряет процесс обновления системы. Теперь достаточно загрузить файл обновления на один из узлов через SFTP. Администраторы могут одновременно запустить команду update на обоих узлах, и устройство обновится автоматически за 5-10 минут. Это решение снижает простои и упрощает управление системами, поддерживая их в актуальном и стабильном состоянии.

Push-режим. Завершает автоматизацию передачи файлов в изолированные сети. После обновления файл на принимающей стороне автоматически отправляется на нужный узел. Это помогает поддерживать данные актуальными и значительно упрощает управление информацией в системах с повышенными требованиями к безопасности и изоляции.

Резервирование. Теперь «Синоникс» поддерживает функцию резервирования, которая позволяет хранить копию устройства в сети. Резервное устройство в реальном времени синхронизируется с основным. Если основное устройство выходит из строя, его можно легко заменить резервным. Это обеспечивает непрерывную работу систем и снижает риск потери данных.

Мониторинг. Новая функция программного комплекса позволяет отображать важную информацию прямо в интерфейсе настройки: активные соединения (как сессии передачи данных, так и файлов), журнал логов с обновлением в режиме реального времени. Это упрощает процесс управления и ускоряет принятие решений, благодаря доступу к актуальной информации о состоянии системы.

«Черный» и «белый» списки. Ранее в «Синониксе» информационный обмен был ограничен настройкой правил, включая указание адресов и портов для передачи данных, а также определение пользователей, которым разрешено отправлять файлы и выбирать их получателей. Сейчас добавлена возможность ограничивать список источников запросов. Это касается передачи данных, файлов или управления узлом «Синоникс» по SSH. Теперь можно задать список адресов, с которых разрешены определенные действия.

«Мы стремились создать решение, которое не только упрощает управление данными, но и обеспечивает максимальную надежность и безопасность. Новые функции системы «Синоникс» позволяют не только автоматизировать и оптимизировать процессы передачи данных, но и значительно повышают устойчивость инфраструктуры наших заказчиков к потенциальным сбоям. Мы уверены, что эти улучшения помогут бизнесу эффективнее управлять своими информационными ресурсами и снижать операционные риски безопасности», — отметил Сергей Бочкарев, генеральный директор «АйТи Бастион».

Обновленная версия «Синоникс» уже доступна для внедрения и использования, а также для бесплатного тестирования в инфраструктуре заказчика. В ближайшее время планируется завершить процесс сертификации продукта во ФСТЭК России.

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