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«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы продуктов, по результатам выпущен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

В ходе тестирования были проверены сценарии безагентного резервного копирования виртуальных машин, работающих на облачной платформе SpaceVM 6.5.1, с использованием системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17». Также было выполнено восстановление виртуальных машин из резервной копии.

Безагентная технология взаимодействия позволяет системе «Кибер Бэкап» производить резервное копирование всех элементов частного облака на уровне ядра системы и гарантировать максимально быстрое восстановление любых сервисов или данных в случае сбоя.

Разработчики «Кибер Бэкапа» и SpaceVM стремятся к тому, чтобы поддерживать актуальной совместимость всех последних версий своих продуктов. Это позволяет обеспечить надежность интеграции, минимизировать риски и поддерживать востребованность отечественных решений, что критично в условиях импортозамещения и повышения требований к безопасности данных.

«Развитие межвендорной экосистемы российских ИT-продуктов является ключевым фактором для повышения конкурентоспособности и устойчивости нашего рынка. Совместная работа компаний «Киберпротект» и «Даком М» в этом направлении не только укрепляет интеграцию отечественных решений, но и обеспечивает надежность и безопасность для бизнеса и государственных предприятий. В условиях современных вызовов такая коллаборация позволяет нам создавать эффективные и адаптивные системы, способные отвечать требованиям времени и поддерживать технологическую независимость страны», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

«Совместная работа SpaceVM и «Кибер Бэкап» дает возможность нашим общим заказчикам обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, защиты данных от потери, быстрого восстановления сложных ИT-систем в случае необходимости. Для нас стратегически важно, чтобы такие элементы отечественной экосистемы программного обеспечения активно развивались и работали совместно, предоставляя рынку преимущества своих самых последних версий», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Для проведения тестирования совместимости «Кибер Бэкап 17» и SpaceVM 6.5.1 была развернута система виртуализации с внешним доступом к консоли управления и полными правами, создано хранилище для резервных копий, а также обеспечен доступ из сети с виртуальными машинами до системы управления виртуализацией и до хранилища резервных копий.

Облачная платформа SpaceVM 6.5.1 предлагает ряд нововведений, включая: функционал захвата трафика, возможность применения правил ACL и политик безопасности к конкретной виртуальной машине, перенос правил микросегментации в свойства ВМ, а также возможность просматривать состояние сессий для выбранного IP-адреса. Поддерживается фильтрация трафика по IP-адресам источника и получателя, количество обрабатываемых правил: не менее 100 тыс. строк в списках доступа.

Новые возможности системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» включают: резервное копирование пространства имен Kubernetes, поддержку PostgreSQL для сервера управления, поддержку Active Directory для Linux и улучшенную защиту почты VK WorkMail.

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