Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Техника
|

«Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения

«Ростелеком» совместно с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации и единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (МАСЦО). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты внедрили во входные устройства специальный модуль, позволяющий передавать звуковые сигналы из центра управления ЕДДС в квартиры жильцов.

Разработку протестировали в многоэтажке на улице Советская, 106. При необходимости домофоны позволят оперативно информировать жильцов об угрозе чрезвычайных происшествий, а также, в случае их возникновения, удаленно разблокировать запирающие механизмы дверей в местах общего пользования. Это обеспечит беспрепятственный вход и выход из подъезда для жителей дома и представителей экстренных служб.

Андрей Смоквин, директор единой дежурно-диспетчерской службы Ноябрьска: «В привычной версии действующая система оповещения населения доносит до людей информацию через громкоговорители, расположенные на зданиях и опорно-мачтовых сооружениях. Звук распространяется в радиусе от 500 до 800 метров, но этого не всегда достаточно. В современном варианте, предложенном ''Ростелекомом'', система в перспективе сможет сообщать ноябрянам об опасности индивидуально в каждую квартиру многоквартирного дома, отправляя оповещение на домофон, вместе с тем удалено разблокировать входные двери в подъезд. Сигналы на внутриквартирные устройства будут направлять оперативные дежурные ЕДДС».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Интеграция системы оповещения в домофоны — еще один шаг в создании комфортной и безопасной среды для жителей округа. Цифровые устройства станут важным новым каналом связи с оперативными службами. Жильцы будут чувствовать себя защищеннее, а профильные организации смогут еще более эффективно и качественно управлять ситуацией при возникновении ЧС. Например, обеспечивать своевременное оповещение людей при возникновении пожара и других опасных ситуаций, руководить действиями населения при эвакуации. Стоит отметить, что система может быть интегрирована в классические домофонные панели, установленные в регионе. При этом замены уже существующего оборудования не потребуется».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Всех не переучите»: Программисты-староверы из числа разработчиков Linux вцепились зубами в C/C++ и ни в какую не хотят переходить на Rust

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще