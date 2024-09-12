В Южной Корее открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии Центра прозрачности в Сеуле (Южная Корея). У посетителей будет возможность познакомиться с внутренними процессами компании и принятыми в ней практиками управления данными, а также провести аудит исходного кода продуктов. Такая мера позволяет укрепить доверие в отношении решений и процессов «Лаборатории Касперского», а также гарантировать их прозрачность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» стала пионером в вопросах повышения доверия к технологиям кибербезопасности. Она запустила Глобальную инициативу по информационной открытости и первой в отрасли открыла свой исходный код для внешнего анализа.

Центр прозрачности в Сеуле, как и другие подобные центры, открытые «Лабораторией Касперского» по всему миру, будет принимать клиентов и бизнес-партнеров компании, а также представителей регулирующих органов, отвечающих за кибербезопасность. Посетители смогут ознакомиться с исходным кодом решений «Лаборатории Касперского» в одном из трех форматов. Самый базовый вариант — получить общее представление о процессах разработки защитных продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского», а также о практиках управления данными, принятых в компании. Вторая доступная опция — в сопровождении специалистов «Лаборатории Касперского» изучить наиболее критичные части исходного кода, а также провести детальный анализ конкретных функций. Третий вариант — получить подробный разбор исходного кода от экспертов компании.

При посещении Центра прозрачности можно изучить документацию компании о том, как обеспечивается безопасная разработка программного обеспечения, в том числе как устроены процессы анализа угроз, проверки и тестирования безопасности приложений, а также ознакомиться со списком сторонних компонентов в ПО компании.

«Открытие новых Центров прозрачности — это свидетельство нашего стремления создать экосистему кибербезопасности, в основе которой лежит доверие и технологическое лидерство. Центр в Сеуле поможет компании делиться своими практиками, повышать уверенность пользователей защитных решений в их качестве, а также будет вносить вклад в международное противодействие глобальным киберугрозам», — сказала Юлия Шлычкова, директор «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами.

Помимо Центров прозрачности в рамках Глобальной инициативы по информационной открытости компания внедрила меры, направленные на укрепление доверия к цифровым технологиям и повышение прозрачности в сфере кибербезопасности. В их числе — диверсификация инфраструктуры по обработке и хранению данных; проведение регулярных независимых аудитов; запуск обучающей программы, которая позволяет получить навыки оценки уровня безопасности ИТ-инфраструктуры; увеличение размера вознаграждения в программе по поиску уязвимостей до $100 тыс. за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей в ПО «Лаборатории Касперского»; публикация отчетов с информацией о том, сколько запросов на получение данных поступает в компанию от правоохранительных органов и государственных структур. Так, за первую половину 2024 г. компания получила 61 запрос на техническую информацию из девяти стран.