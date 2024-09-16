MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО

Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM включена в каталог совместимости отечественного ПО, который позволяет компаниям находить максимально подходящие для своих потребностей отечественные решения в качестве замены иностранным. Это облегчает процесс импортозамещения государственным учреждениям, субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По оценкам экспертов, в объектах КИИ пока не замещено около 40% зарубежного ПО, которое будет запрещено использовать с 2025 г. Согласно исследованию Positive Technologies, в 2023 г. госсектор стал самой популярной целью киберпреступников: на него пришлось 15% от общего числа успешных кибератак, при этом 24% инцидентов были реализованы в результате эксплуатации уязвимостей. В 2024 г. эта тенденция продолжается: по итогам I квартала почти в каждой третьей успешной атаке на госсектор злоумышленники прибегали к использованию недостатков безопасности. В таких условиях организациям необходимо грамотно выстраивать управление уязвимостями, чтобы снизить вероятность попадания преступников в инфраструктуру.

MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО в раздел «Средства автоматизации процессов ИБ», и сейчас является в нем единственной отечественной системой для управления уязвимостями.

«Система MaxPatrol VM способна полностью заменить зарубежные продукты, — сказал Павел Попов, лидер практики продуктов для управления уязвимостями, Positive Technologies. — MaxPatrol VM обеспечивает полный цикл управления уязвимостями и предоставляет информацию об уязвимостях, в том числе трендовых, данные о которых поступают в систему в течение 12 часов. Возможности системы позволят владельцам КИИ, госучреждениям, перейти с зарубежных решений на российский аналог».

Каталог совместимости российского ПО доступен на сайте реестра отечественного ПО. Ранее в него были внесены MaxPatrol SIEM и PT Application Inspector.