Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Отображение данных и изменения интерфейса

У пользователей появилось больше возможностей по управлению отображением данных через таблицы и виджеты. Также были учтены пожелания наших пользователей в части управления редактором модулей и ведению истории изменений: добавлена возможность задавать цвет фона ячейки при выгрузке отчета xlsx; для виджета «Спидометр» добавлены возможности изменять диапазоны виджета динамически (по входному параметру, переменной) и задавать отображаемое значение в виде текста с параметрами; для виджета «Таймлайн» добавлена возможность поиска; для связанных блоков виджетов добавлена возможность выбирать тип связи (left join, right join, inner join); обновлен редактор представлений, добавлено отображение модуля, в котором редактируются представления данных; для транспонированных матриц в виджетах и отчетах появилась возможность изменять ширину колонок; на вкладках данных «История» добавлено разделение по страницам для отображения изменений по любому свойству.





Управление рабочими процессами и автоматизацией действий

Обновлены внешний вид и функционал конструктора коннекторов, что позволяет пользователям быстрее управлять импортом данных, запуском сторонних решений через интеграции, объектами, справочниками, оповещениями и отчетами.

добавлена возможность удаления инстансов РП; в дереве расписаний рабочих процессов и расписаний созданий отчетов появился статус (включено/выключено); добавлен вывод результата импорта для загрузчиков данных; обновлен редактор для действий РП «Установить значение», «Вызов коннектора», «Создать объект», «Создать элемент справочника», «Запуск процесса», «Добавить объекты к РП», «Создать оповещение» и «Создать отчет»; организован доступ к списку запущенных рабочих процессов с фильтрацией по шаблону; реализован функционал автоматического оповещения при ошибке коннектора.

Security Vision Security Vision 5

Общие обновления

Общие обновления платформы затронули возможности создания прямых ссылок для доступа к различным данным, управление дополнительной локализацией, очисткой старых данных и передачей данных. Также последнее обновление позволяет быстрее проводить установку новых модулей за счет оптимизации.

реализована возможность добавления дополнительной невстроенной локали для платформы; добавлен доступ по ссылке для оповещений; добавлен доступ по ссылке к командам коннектора и коннекторам; в режиме доступа к объектам Multitenancy добавлен заместительный текст при недоступности объекта пользователю; ускорен импорт пакета модуля, оптимизированы этапы загрузки, на которые ранее тратилось больше всего времени; добавлена возможность управления автоматической очисткой старых данных во встроенном чате; в аудит добавлен новый типа записи о выполнении массовой операции; для коннектора Kafka добавлена возможность передавать key-сообщения; организована синхронизация AccountInfo между несколькими WebApi.

Security Vision Security Vision 5