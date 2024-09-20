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«Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» и F.A.C.C.T., разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

В рамках партнерства продуктовую линейку «Первого Бита» пополнили флагманские решения от компании F.A.С.С.T. для защиты от сложных и неизвестных киберугроз, предотвращения кибератак на этапе их подготовки, защиты от киберрисков, связанных с утечками данных, финансовым мошенничеством и фишингом.

Для защиты своей инфраструктуры от сложных и неизвестных киберугроз «Первый Бит» в этом году внедрил комплексное решение F.A.C.C.T. Managed XDR.

«Учитывая растущее количество кибератак «Первый Бит» вместе с F.A.С.С.T., договорились о партнерском взаимодействии в вопросах информационной безопасности и защиты ИТ-инфраструктуры наших заказчиков в России и СНГ», — отметила руководитель департамента ИТ компании «Первый Бит» Марьяна Досымбекова.

Помимо Managed XDR, в продуктовый портфель «Первого Бита» включены и другие решения от компании F.A.C.C.T.: система кибер-разведки Threat Intelligence, система для противодействия онлайн-мошенничеству во всех цифровых каналах Fraud Protection, плат-форма для защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection, легкие облачные продуктыBusiness Email Protection (BEP) и Attack Surface Management (ASM) для защиты электронной почты, поиска уязвимостей и теневых активов компании.

«После того, как наши коллеги из «Первого Бита» в этом году успешно провели пилот нашего флагманского решения Managed XDR, они приняли, на наш взгляд, логичное и взвешенное решение – развивать вместе с нами направление ИБ. Такое доверие дорого стоит, поскольку эффективность наших технологий коллеги испытали сначала на себе, а теперь рекомендуют своим заказчикам», — сказал Денис Мерцалов, директор по работе с партнерами компании F.A.C.C.T.

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