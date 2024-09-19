Власти: Российское ПО дороже иностранного, а его качество хуже

ФСТЭК назвала цены на российское ПО избыточно высокими, а его качество низким в сравнении с зарубежными аналогами. Ранее об этом неоднократно говорили участники ИТ-отрасли. Разработчики пользуются любым предлогом, лишь бы повысить расценки, и никакие хартии о неповышении цен их в этом не ограничивают.

С ценами что-то не так

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России открыто высказалась по поводу сложившейся в стране ситуации с ценами на отечественное программное обеспечение. Как пишет РБК, ведомство считает его стоимость очень высокой. Об этом заявил лично замдиректора ФСТЭК Виталий Лютиков в рамках пленарной сессии BIS Sammit.

По словам Лютикова, «российские производители, увидев спрос на свои товары, подняли цены в десятки раз» (цитата по РБК). РБК также приводит слова Лютикова о том, что качество отечественного софта хуже, чем у зарубежных аналогов, а цены – выше.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух констатировал факт регулярного удорожания российского ПО. Согласно его подсчетам, ежегодно оно становится на 15-20% менее доступным в плане цены, к тому же «иногда наблюдаются более высокие всплески».

Чем занимается ФСТЭК

В соответствии с положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным указом Президента России Владимира Путина от 16 августа 2004 г. № 1085, ФСТЭК является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности по целому ряду вопросов.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Не все российское лучше иностранного. Теперь это признается на уровне государства

В первую очередь ФСТЭК занимается обеспечением безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Также она противодействует иностранным техническим разведкам на территории России и обеспечивает защиту информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. В ее ведении – защита информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств, а также она осуществляет экспортный контроль.

Монополия – это плохо

Цены на российское ПО от наблюдаемого сейчас почти безудержного роста десятилетиями сдерживала конкуренция с иностранными компаниями, известными во всем мире. С начала 90-х годов XX века свои офисы в России открыли десятки иностранных корпораций, среди которых – Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, Adobe, Eset и многие другие, а весной 2022 г. они начали уходить из страны одна за одной.

Как итог, сильных конкурентов с мировым именем у российских разработчиков ПО почти не осталось. Теперь, вероятно, единственным фактором, сдерживающим рост цен на их продукцию, является платежеспособность клиентов, на которых тоже давят различные факторы, включая инфляцию на уровне 7% (по итогам 2023 г.).

Немалую роль в выдворении с рынка последних иностранных игроков играет и государство. В марте 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России. В нем прописан действующий с 31 марта 2022 г. запрет на покупку иностранных ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) Для использования на объектах КИИ без предварительного одобрения уполномоченных органов исполнительной власти.

Системы сдерживания почти не работают

Цены на российское ПО растут почти без остановки – только за один 2024 г. скачков было несколько. Один из них произошел в начале лета 2024 г., когда стало известно, что налог на прибыль для ИТ-компаний с 1 января 2025 г. поднимется с нынешних 0% до 5%. Разработчики решили заранее подготовиться к этому и подняли цены почти за год до вступления изменений в силу.

Далее, в августе 2024 г. Центробанк поднял ключевую ставку с 16 до 18%, и это стало триггером для разработчиков ПО для очередного переписывания цен. Они без промедления выросли на 15-20%, в зависимости от компании.

При этом в июне 2023 г. состоялось подписание так называемой «цифровой хартии», которая ограничивала рост цен на российское ПО на уровне 15% в год. В подписании участвовали Минцифры и некоторые разработчики отечественного ПО, хотя и далеко не все из них.

В начале сентября представители Минцифры сообщили «Коммерсанту» что у подписавших хартию компаний «рост цен не превышает 15% с учетом инфляции». А опрос ассоциации «Отечественный софт» показал, что 70% входящих в ее состав компаний не повышали цены на свое ПО с 2023 г. Оставшиеся 30% заявили, что увеличивали цены согласно условиям хартии.

Сразу после ухода иностранных компаний из России отечественные разработчики ПО начали стремительно завышать цены на свою продукцию. Как пишет «Коммерсант», с марта 2022 по март 2023 гг. они подскочили на 20-40%.